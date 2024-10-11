Выбирают кого лечить: ученые заявили, что лекарства хуже действуют с определенным оттенком кожи

Различные лекарства имеют самый разный эффект на каждом отдельном человеке, в зависимости от нашего организма. Однако ученых ждал сюрприз, когда они узнали, что вещества также учитывают цвет кожи, который определяют, будут ли они полезны.

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Последние исследования показывают, что пигментация кожи может играть более значительную роль в эффективности лекарств, чем считалось ранее. Таким образом, ученые выяснили, что определенные оттенки и цвета кожи попросту могут снижать эффективность вводимых препаратов, что может потребовать индивидуальной разработки лекарств под разную кожу, пишет News Medical.

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В своей статье, опубликованной в журнале Human Genomics, ученые утверждают, что меланин, пигмент, отвечающий за цвет кожи, связывается с различными лекарственными соединениями, потенциально влияя на то, как они всасываются и используются у людей с разным оттенком кожи. Саймон Гроен, доцент Калифорнийского университета в Риверсайде, и Софи Заайер, консультант по вопросам разнообразия в клинических испытаниях, выступили соавторами работы, подчеркнув, что это явление может затрагивать до 20% всех лекарств.

Гроен отмечает, что меланин проявляет неожиданное сродство к некоторым лекарствам, например никотину, что может изменить эффективность таких методов лечения, как никотиновые пластыри для отказа от курения, у людей с темным оттенком кожи. Ученые поднимают следующий вопрос: "Можем ли мы непреднамеренно ущемлять курильщиков с темной кожей, если они обращаются к этим пластырям в своих попытках бросить курить?" Одной из важнейших тем, поднятых исследователями, является неадекватность текущих рекомендаций Управления по контролю за продуктами и лекарствами (FDA), которые не учитывают роль пигментации кожи при взаимодействии лекарств.

Несмотря на недавние усилия по диверсификации клинических испытаний, такие как План действий FDA по разнообразию, большинство процессов разработки лекарств по-прежнему ориентированы преимущественно на определенную прослойку населения. Заайер утверждает, что отсутствие инклюзивности на ранних стадиях тестирования лекарств может привести к значительным пробелам в понимании того, как лекарства влияют на различных людей. Для решения этой проблемы Гроен и Заайер предлагают новый рабочий процесс с использованием 3D-моделей кожи человека с разным уровнем пигментации для изучения свойств связывания лекарств. Они также выступают за пересмотр рекомендаций FDA по проведению клинических испытаний с учетом фармакокинетических различий в разных группах населения.

Эти усилия, по их мнению, станут важнейшим шагом на пути к созданию более справедливых и эффективных лекарств. Помимо пигментации кожи, исследователи подчеркивают, что и генетические различия между расовыми и этническими группами могут вызывать кардинально разные реакции на лекарства. Это особенно важно сейчас, когда FDA готовится к реализации Закона о всеобъемлющей реформе в области продуктов питания и лекарств, который потребует учета разнообразия в протоколах тестирования лекарств. Эти изменения должны привести к переходу к более эффективной практике разработки лекарств, а также побудить пациентов и их защитников интересоваться процедурами тестирования лекарств, чтобы убедиться, что препараты прошли оценку безопасности и эффективности среди различных групп населения.

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Важно! Эта статья основана на последних научных и медицинских исследованиях и не противоречит им. Текст носит исключительно информационный характер и не содержит медицинских советов. Для установления диагноза обязательно обратитесь к врачу.