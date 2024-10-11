Робота, що вбиває розум: учені назвали морально важку жіночу професію

Робота так чи інакше вимагає від нас не лише фізичних, а й моральних вкладень. Хоча сільське господарство здавна вважається важкою прикладною працею, вчені з'ясували, що за певних умов вона може також серйозно позначитися і на психіці.

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Нещодавнє дослідження Університету Іллінойсу Урбана-Шампейн виявило серйозні проблеми з психічним здоров'ям, з якими стикаються фермери, приділяючи особливу увагу відмінностям між чоловіками і жінками. Коли мова заходить про сільське господарство, психіка жінок виявилася куди більш вразливою для різних зовнішніх і внутрішніх чинників, що впливають на її стабільність, пише News Medical.

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Під час дослідження, проведеного під керівництвом Кортні Катбертсон і Джозі Рудольфі, було опитано 536 фермерів, 70% чоловіків і 30% жінок, з метою з'ясування рівня стресу, тривоги, депресії та соціальної підтримки. Дослідження, опубліковане в журналі Environmental Research and Public Health, засвідчило, що, хоча і чоловіки, і жінки, які займаються сільським господарством, стикаються з проблемами психічного здоров'я, існують помітні гендерні відмінності у тяжкості цих станів і джерелах стресу.

Результати показали, що 34% фермерів відповідають критеріям легкого тривожного розладу, а 26% відчувають симптоми депресії — обидва показники значно вищі, ніж загалом по населенню, де тривога і депресія зачіпають близько 18-19%. І якщо чоловіки частіше відзначали легкі симптоми, то жінки частіше страждали від сильної тривоги і депресії. Вчені вказали на такі фактори стресу, як особисті фінанси, брак часу та економічні умови, які впливають на всіх, проте міжособистісний стрес, включно зі стосунками, був особливо значущим для жінок.

Ключовий висновок дослідження полягає в тому, що жінки стикаються з непропорційно високими шансами депресії та тривоги через географічну ізоляцію та низьку соціальну підтримку. Для жінок-фермерів ймовірність виникнення депресивних симптомів через ізоляцію була вчетверо вищою, ніж для чоловіків. Ба більше, якщо підтримка сім'ї сприймалася як низька, ймовірність виникнення депресивних симптомів у жінок була в 12 разів вищою, а ймовірність відчувати тривогу — у вісім разів вищою, ніж у чоловіків.

Дослідження також пролило світло на те, як соціальна підтримка різниться залежно від статі. Фермери-чоловіки частіше повідомляли про те, що отримують значну емоційну підтримку від партнера, тоді як жінкам часто не вистачало такого рівня підтримки, що сприяло посиленню їхніх проблем із психічним здоров'ям. На думку Рудольфі, гендерні очікування щодо емоційного піклування можуть пояснити цю невідповідність: жінки часто надають турботу і підтримку у стосунках, не отримуючи натомість рівноцінної емоційної підтримки.

Дослідники наголошують на важливості поліпшення послуг з охорони психічного здоров'я в сільських фермерських спільнотах, особливо для жінок. Зміцнення систем соціальної підтримки може зіграти вирішальну роль у поліпшенні психічного здоров'я, як зазначив Рудольфі, який закликав до розширення ресурсів для жінок-фермерів.

Однак відмінності в психічному здоров'ї чоловіків і жінок характерні не тільки для фермерства. Дослідження психічного здоров'я в сільських громадах показують, що ізоляція, обмежений доступ до психіатричної допомоги та фінансовий тиск є поширеними факторами стресу, причому жінки загалом більш уразливі до нього.

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Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо ви відчуваєте проблеми, зверніться до фахівця.