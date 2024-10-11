Работа, убивающая разум: ученые назвали морально тяжелую женскую профессию

Работа так или иначе требует от нас не только физических, но и моральных вложений. Хотя сельское хозяйство издавна считается тяжелым прикладным трудом, ученые выяснили, что в определенных условиях он может также серьезно сказаться и на психике.

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Недавнее исследование Университета Иллинойса Урбана-Шампейн выявило серьезные проблемы с психическим здоровьем, с которыми сталкиваются фермеры, уделяя особое внимание различиям между мужчинами и женщинами. Когда речь заходить о сельском хозяйстве, психика женщин оказалась куда более уязвимой для различных внешних и внутренних факторов, влияющих на ее стабильность, пишет News Medical.

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В ходе исследования, проведенного под руководством Кортни Катбертсон и Джози Рудольфи, было опрошено 536 фермеров, 70% мужчин и 30% женщин, с целью выяснения уровня стресса, тревоги, депрессии и социальной поддержки. Исследование, опубликованное в журнале Environmental Research and Public Health, показало, что, хотя и мужчины, и женщины, занимающиеся сельским хозяйством, сталкиваются с проблемами психического здоровья, существуют заметные гендерные различия в тяжести этих состояний и источниках стресса.

Результаты показали, что 34% фермеров соответствуют критериям легкого тревожного расстройства, а 26% испытывают симптомы депрессии — оба показателя значительно выше, чем в целом по населению, где тревога и депрессия затрагивают около 18-19%. И если мужчины чаще отмечали легкие симптомы, то женщины чаще страдали от сильной тревоги и депрессии. Ученые указали на такие факторы стресса, как личные финансы, нехватка времени и экономические условия, которые влияют на всех, однако межличностный стресс, включая отношения, был особенно значимым для женщин.

Ключевой вывод исследования заключается в том, что женщины сталкиваются с непропорционально высокими шансами депрессии и тревоги из-за географической изоляции и низкой социальной поддержки. Для женщин-фермеров вероятность возникновения депрессивных симптомов из-за изоляции была в четыре раза выше, чем для мужчин. Более того, если поддержка семьи воспринималась как низкая, вероятность возникновения депрессивных симптомов у женщин была в 12 раз выше, а вероятность испытывать тревогу — в восемь раз выше, чем у мужчин.

Исследование также пролило свет на то, как социальная поддержка различается в зависимости от пола. Фермеры-мужчины чаще сообщали о том, что получают значительную эмоциональную поддержку от партнера, в то время как женщинам часто не хватало такого уровня поддержки, что способствовало усилению их проблем с психическим здоровьем. По мнению Рудольфи, гендерные ожидания в отношении эмоциональной заботы могут объяснить это несоответствие: женщины часто оказывают заботу и поддержку в отношениях, не получая взамен равноценной эмоциональной поддержки.

Исследователи подчеркивают важность улучшения услуг по охране психического здоровья в сельских фермерских сообществах, особенно для женщин. Укрепление систем социальной поддержки может сыграть решающую роль в улучшении психического здоровья, как отметил Рудольфи, который призвал к расширению ресурсов для женщин-фермеров.

Однако различия в психическом здоровье мужчин и женщин характерны не только для фермерства. Исследования психического здоровья в сельских общинах показывают, что изоляция, ограниченный доступ к психиатрической помощи и финансовое давление являются распространенными факторами стресса, причем женщины в целом более уязвимы к нему.

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