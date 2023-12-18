Найден простой способ борьбы с высоким давлением: натрий играет в нем важнейшую роль

Ученые раскрыли невероятно простой способ урегулирования высокого давления, предложив эффективное дополнение к лечению с помощью лекарственных препаратов.

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В недавнем исследовании ученые пролили свет на то, как снижение содержания натрия в рационе может повлиять на артериальное давление — проблему здоровья, которой страдает большое количество людей. Высокое кровяное давление, также известное как гипертония, возникает при слишком высоком давлении крови на стенки артерий и представляет большую опасность для нашего здоровья, пишет SciTechDaily.

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Натрий, элемент, содержащийся в соли, играет жизненно важную роль в нашем организме, но его избыток может повышать кровяное давление. Люди по-разному реагируют на натрий, поэтому трудно определить его "здоровое" количество в нашем рационе. Кроме того, в большинстве предыдущих исследований не учитывались люди, принимающие лекарства от давления.

Чтобы решить эту проблему, доктор Дипак Гупта и его команда из Медицинского центра Университета Вандербильта провели исследование, в котором приняли участие 213 человек в возрасте 50-75 лет. Они изучили, как натрий влияет на кровяное давление у людей с нормальным и высоким уровнем, некоторые из которых принимали лекарства от гипертонии.

Участников из Чикаго и Бирмингема на неделю посадили либо на диету с высоким содержанием натрия (2 200 мг натрия в день), либо на диету с низким содержанием натрия (ограничение до 500 мг в день). После измерения артериального давления они поменялись диетами еще на неделю для сравнения результатов.

Исследование показало неожиданные результаты. Около 75 % участников заметно снизили систолическое артериальное давление при соблюдении диеты с низким содержанием натрия, в среднем на 7 мм рт. ст. Это снижение происходило независимо от исходного уровня артериального давления и от того, принимали ли они лекарства.

Эти результаты имеют большое значение. Уменьшение количества натрия в рационе не только снижало артериальное давление, но и делало это эффективно, подобно обычным препаратам первой линии для лечения гипертонии. Это позволяет предположить, что сокращение потребления натрия может принести пользу широкому кругу людей, включая тех, кто уже лечит высокое давление с помощью лекарств.

Доктор Гупта подчеркивает: "Как любая физическая активность для большинства людей лучше, чем ее отсутствие, так и любое сокращение натрия в обычном рационе, вероятно, лучше, чем его отсутствие". Это исследование подчеркивает потенциальную пользу для здоровья от умеренного потребления натрия, обеспечивая простой диетический подход к сложному процессу регулированию артериального давления.

Ранее Фокус писал о дешевой альтернативе тонометрам, работающую на смартфоне. Устройство обещает обеспечить надежную проверку артериального давления прямо на вашем смартфоне, в любом месте и в любое время.

Также Фокус писал о том, что разговоры по телефону повышают давление. Как показывает новое исследование, чем больше люди общаются по телефону, тем выше риск появления у них высокого кровяного давления.

Важно! Эта статья основана на последних научных и медицинских исследованиях и не противоречит им. Текст носит исключительно информационный характер и не содержит медицинских советов. Для установления диагноза обязательно обратитесь к врачу.