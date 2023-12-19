Плюс 500 калорій на день: учені розповіли, чим небезпечні перекуси

Багато хто з нас часто віддає перевагу швидкому і смачному перекусу перед традиційними обідами, але вчені стверджують, що за цією звичкою криється серйозна небезпека для здоров'я.

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Під час недавнього дослідження було виявлено, що значну частину щоденних калорій дорослі люди отримують не від основних прийомів їжі, а від перекусів. Це дослідження, проведене Університетом штату Огайо, проливає світло на те, як ці звички перекушувати можуть впливати на загальний стан здоров'я і наше харчування, пише Fox News.

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Результати дослідження показали, що дорослі люди щодня споживають від 400 до 500 калорій тільки за рахунок перекусів. Це більше, ніж середній сніданок, який становить близько 300-400 калорій. При цьому в таких закусках, як правило, мало білка, вітамінів і мінералів, і на них припадає близько третини денного споживання цукру.

Автори дослідження проаналізували харчові звички понад 23 000 дорослих і виявили, що найпоширенішими перекусами є напівфабрикати з високим вмістом жирів і вуглеводів, такі як солодощі та напої з високим вмістом цукру, що загрожує ризиком розвитку діабету та багатьох інших небезпечних захворювань. Дивно, але фрукти й овочі становили лише близько 5 % калорій, споживаних під час перекусів.

Цікавим аспектом дослідження стало вивчення того, як різняться звички перекусів у людей з різним рівнем цукру в крові. Наприклад, люди з діабетом 2 типу, які контролюють свій стан, як правило, їдять менше солодких закусок і загалом перекушують рідше, ніж люди без діабету або з переддіабетом.

Хоча ці висновки можуть здатися тривожними, не всі перекуси обов'язково шкідливі. Перекуси можуть бути чудовим способом підтримки енергії та стабілізації рівня цукру в крові, але важливо робити розумний вибір, кажуть учені. Наприклад, поєднання різних макронутрієнтів, таких як корисні жири, вуглеводи та білки, може зробити перекуси більш здоровими. Також рекомендується обирати необроблені продукти, такі як свіжі фрукти, овочі, горіхи та цільне зерно.

Дослідження підкреслює важливість уважного ставлення до того, чим ми перекушуємо. Йдеться не лише про те, щоб уникати певних продуктів, а й про збалансоване харчування протягом дня. Такий підхід дає змогу обирати більш здорові продукти та допомагає задовольнити загальні потреби в харчуванні. Ухвалення розумних, обдуманих рішень щодо перекусів може призвести до поліпшення загального стану здоров'я та харчування.

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Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо ви відчуваєте проблеми, зверніться до фахівця.