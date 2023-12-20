Осушити до дна і не напитися: вчені пояснили причину невгамовної спраги

Часом спрагу просто неможливо втамувати будь-якими об'ємами води, і вона здається нескінченною, згубно впливаючи на наш стан, але у неї є свої причини і методи боротьби з ними.

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Усі ми чули мантру "Не забувайте частіше пити воду". Але людьми не так часто обговорюється причина, чому це так важливо. Гідратація необхідна для кількох ключових функцій організму, як-от підтримка кровообігу, полегшення виведення відходів, підтримання температури тіла та захист органів. Хоча загальна рекомендація — споживати близько двох літрів води на день, такі фактори, як дієта, рівень активності та ліки, можуть впливати на цю потребу, пише Study Finds.

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Часто виникає загадка, чому деякі люди почуваються зневодненими, незважаючи на вживання достатньої кількості води. Основна причина цього криється в дисбалансі електролітів. Гідратація — це не тільки вода, а й електроліти, такі як натрій, магній і калій. Надмірне споживання води може призвести до розбавлення цих життєво важливих електролітів. Ба більше, виняткове споживання дистильованої води, в якій відсутні електроліти, посилює цю проблему.

Організм прагне підтримувати точний баланс рідини, значною мірою покладаючись на електроліти, які допомагають клітинним функціям. У той час як більшість американців споживають достатню кількість натрію, вони часто недоотримують калій і магній. Такі продукти, як банани, кокосова вода, картопля, квасоля, сочевиця, зелені листові овочі, бобові, горіхи і насіння, є чудовими джерелами калію і магнію. Ці продукти не тільки сприяють кращій гідратації, ніж вода, а й відіграють важливу роль у регулюванні кров'яного тиску. Крім того, вони самі містять воду, що дає подвійну користь.

Для людей, які багато пітніють, наприклад, спортсменів, підтримання балансу ще більш важливе. Піт виводить з організму не тільки воду, а й електроліти. Це пояснює, чому спортсмени часто вдаються до допомоги напоїв, багатих на них. Хоча ці напої можуть містити велику кількість цукру, прості вуглеводи сприяють засвоєнню рідини в організмі.

Таким чином, відчуття недостатньої гідратації, незважаючи на вживання достатньої кількості води, може бути викликане недостатнім споживанням електролітів. Вода — це всього лише частина рівняння гідратації, що працює в тандемі з електролітами. Дисбаланс може виникнути через перезволоження або недостатнє поповнення запасів електролітів. Розв'язання проблеми просте і не обов'язкове пити більше води, але, можливо, варто збільшити споживання фруктів і овочів, багатих на калій та магній, а також розглянути можливість приймання електролітних добавок, особливо для тих, хто займається спортом із високим рівнем пітливості.

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Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо ви відчуваєте проблеми, зверніться до фахівця.