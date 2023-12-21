Сліпучі веселощі: пляшки шампанського можуть пошкодити наші очі, — науковці

Напередодні свят, коли алкогольні напої особливо часто з'являються на святкових столах, вчені закликають людей дотримуватися простої техніки безпеки для збереження зору.

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У розпал святкових урочистостей слід проявляти деяку обережність, відкриваючи пляшку шампанського. Недавні дослідження пролили світло на приховану небезпеку пробок від шампанського, які можуть становити ризик для нашого зору. Дивно, але швидкість і сила польоту корків може бути досить значною, пише Study Finds.

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Дослідження, проведене спільною командою зі США та Великої Британії, засвідчило, що тиск усередині стандартної 750-мілілітрової пляшки шампанського або ігристого вина приблизно втричі вищий, ніж в автомобільній шині. Такий сильний тиск може викинути пробку на висоту до 12 метрів на швидкості близько 80 км на годину. Це вражаючий факт, який додає новий вимір у наше розуміння цих святкових напоїв.

Ба більше, час, необхідний пробці, щоб пролетіти від пляшки до очей людини, становить менше 0,05 секунди. Така швидкість занадто велика, щоб наш природний рефлекс кліпання міг забезпечити будь-який захист, унаслідок чого наші очі стають уразливими для травм. Можливі травми не є незначними; вони включають такі серйозні проблеми, як постійна сліпота, відшарування сітківки та вивих кришталика. Це не просто теоретичні ризики, вони мають реальні наслідки.

Раптове вивільнення пробки під тиском може становити серйозну небезпеку для очей Фото: Unsplash

Дослідження, проведене 2004 року, показало, що в США пробки від пляшок шампанського стали причиною 20 % травм очей, спричинених кришками від пляшок. Хоча багато людей відновили зір після таких травм, у 26 % випадків, пов'язаних із напоями під тиском, спостерігалася довгострокова сліпота.

У зв'язку з цими висновками команда дослідників пропонує кілька профілактичних заходів. Серед них — попереджувальні етикетки та альтернативне пакування, наприклад, кришки, що загвинчуються. Їхні рекомендації щодо безпечного святкування шампанського практичні та легко здійсненні. Охолодження пляшки знижує як тиск, так і швидкість руху пробки. Тримати пляшку під кутом 45 градусів від людей і натискати на пробку під час її відкручування — прості, але ефективні способи знизити ризик травмування очей.

Це дослідження — нагадування про важливість безпеки під час свят. Дотримання цих рекомендацій допоможе забезпечити радість і відсутність травм під час святкування, вважають науковці.

Раніше Фокус писав про те, що алкоголь, всупереч поширеній думці, не робить людей навколо привабливішими. Нове дослідження показує, що кількість алкоголю жодним чином не може вплинути на сприйняття краси інших людей.

Також Фокус писав про те, що згідно з ученими, окуляри, що захищають від штучного синього світла, не приносять користі. Популярні окуляри і лінзи, що обіцяють захистити наші очі від згубного впливу синього спектра, в короткостроковій перспективі виявилися абсолютно неефективними.

Важливо! Ця стаття ґрунтується на останніх наукових і медичних дослідженнях і не суперечить їм. Текст має виключно інформаційний характер і не містить медичних порад. Для встановлення діагнозу обов'язково зверніться до лікаря.