Наповнити гаманець і скинути кілограми: вчені поділилися стратегією харчування у свята

Останні дослідження вчених показують, що з настанням свят не обов'язково розриватися між корисними продуктами та бюджетом, а можна гармонійно поєднати це у здоровому підході.

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Напередодні святкового сезону багато хто з нас шукає способи насолодитися святами без шкоди для здоров'я і бюджету. На щастя, наука вже давно займається дослідженням цієї теми і пропонує кілька способів отримання максимального задоволення від різдвяних свят без шкоди нашому організму і гаманцю, пише ScienceAlert.

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Для початку, перед тим як сісти за святковий стіл, подумайте про легкий передсвятковий перекус, кажуть учені. Дослідження показують, що закуски з високим вмістом білка і клітковини допомагають довше залишатися ситим, знижуючи ймовірність переїдання надалі. Невелика порція горіхів, йогурту або овочів із хумусом допоможе зберегти ситість.

Коли ж мова заходить про святкові алкогольні напої, легко піддатися спокусі їхніх низьковуглеводних варіантів. Однак вони можуть виявитися не такими корисними, як здається на перший погляд, попереджають учені. Часто вони містять таку саму кількість вуглеводів, як і звичайні напої, і можуть призвести до того, що зрештою ви споживатимете більші обсяги. Наука радить зосередитися на поміркованості та гідратації — насолоджуйтеся своїми улюбленими напоями, але не забувайте запивати їх водою.

Свята можна зустрічати не відмовляючись від ласощів, але дотримуючись поміркованості в їх споживанні Фото: Unsplash

Напередодні свят також не варто помилятися, думаючи, що здорове харчування розорить вас. Дотримання дієтичних рекомендацій може обійтися дешевше, ніж потурання переробленим продуктам і алкоголю. Вчені рекомендують віддавати перевагу свіжим сезонним продуктам, таким як морепродукти і салати. Вони не тільки є здоровішою альтернативою святковій їжі, а й додадуть різноманітності смаку до вашого новорічного столу.

Планування також має вирішальне значення. Докладний план харчування і список покупок допоможуть уникнути імпульсивних покупок і забезпечать оптимальне співвідношення ціни та якості. Коли справа доходить до святкового дня, пропуск сніданку може здатися гарною ідеєю, щоб залишити місце для свята, але насправді це контрпродуктивно, заявляють учені. Ситний, багатий білком сніданок допоможе контролювати апетит протягом дня, запобігаючи надмірному захопленню їжею надалі.

Дотримуючись цих науково обґрунтованих рекомендацій, ви зможете зустріти святковий сезон здоровими, щасливими і з додатковими коштами. Науковці наголошують, що набагато продуктивніше і безпечніше насолоджуватися святами з усім їхнім смаком і розмахом, але з більш розумним підходом, який принесе користь вашому здоров'ю і гаманцю.

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Важливо! Ця стаття ґрунтується на останніх наукових і медичних дослідженнях і не суперечить їм. Текст має виключно інформаційний характер і не містить медичних порад. Для встановлення діагнозу обов'язково зверніться до лікаря.