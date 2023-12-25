Помолодшати за 2 тижні: популярна дієтологиня поділилася секретами молодості

У сучасному світі багато людей звертаються до технологічного прогресу для омолодження, але лікарі вважають, що секрет молодості доступний кожній людині і перебуває з нами щодня.

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Згідно з останніми даними, дедалі більше людей вірять у те, що певні зміни у способі життя можуть значно відвернути ознаки старіння, причому всього за два тижні. Дієтологиня, яка пропонувала свої знання високопоставленим клієнтам, включно з членами британської королівської сім'ї, наголошує на ролі дієти і навколишнього середовища в процесі старіння.

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Британська дієтологиня Габріели Пікок стверджує, що, незважаючи на генетичні карти, які нам випали, є прості та дієві зміни, які ми можемо зробити, щоб поліпшити своє самопочуття та сповільнити старіння. Серед основних причин, що сприяють передчасному старінню, — нездорове харчування, паління, вживання алкоголю, забруднення довкілля і навіть хімічні речовини, що містяться в таких предметах повсякденного вжитку, як пластикові пляшки для води.

Для боротьби з цими наслідками Пікок пропонує використовувати три підходи, щоб повернути молодість і життєву силу. По-перше, вона радить відмовитися від цукру, який не тільки шкідливий для загального здоров'я, а й відіграє вирішальну роль у уповільненні старіння. Вживання цукру може призвести до хронічного запалення, яке, як відомо, посилює ознаки старіння і впливає на рівень енергії та гормональний баланс.

Вона також виступає за дієту, багату на антиоксиданти й омега-3 жирні кислоти. Антиоксиданти, які удосталь містяться у фруктах і овочах, допомагають нейтралізувати вільні радикали, сумнозвісні тим, що прискорюють старіння. Омега-3, які зазвичай містяться в жирній рибі, такій як лосось, можуть зменшити тонкі лінії і зморшки, зволожуючи шкіру і підвищуючи її еластичність. Пікок також підкреслює важливість колагену, який можна отримати з пісних білків і кісткового бульйону, для підвищення еластичності шкіри.

І нарешті, вона рекомендує включити в раціон здорову кількість білка, враховуючи його величезну користь для організму. Крім дієтичних змін, Пікок пропонує інтригуючий метод боротьби зі старінням: вплив екстремальних температур. Вона радить почати з коротких холодних душів, поступово збільшуючи їхню тривалість, щоб підбадьорити організм і потенційно уповільнити старіння.

Хоча ідея повернути назад старіння за два тижні, безумовно, приваблива, важливо розглядати ці рекомендації як частину довгострокового зобов'язання зі збереження здоров'я і добробуту, а не як швидке вирішення проблеми. Рекомендації Пікок підкреслюють потенціал дієти і зміни способу життя в підвищенні життєвого тонусу і уповільненні процесу старіння, прагнучи дати людям можливість зробити активні кроки на шляху до здоровішого і енергійнішого способу життя.

Раніше Фокус писав про те, що з віком і уповільненням роботи мозку, люди, на подив, стають щасливішими. Дані нового дослідження не тільки висвітлили позитивні сторони старіння, а й дали змогу зробити прорив у вивченні старіння мозку, відкривши нові способи збереження когнітивних функцій і відтермінування настання деменції.

Також Фокус писав про те, що вчені виявили ліки від тиску, що збільшують тривалість життя. Можливо, наука і не відкрила таблетку вічної молодості, але поширений препарат від гіпертонії подає надії на ефективне уповільнення старіння, згідно з дослідженням.

Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо ви відчуваєте проблеми, зверніться до фахівця.