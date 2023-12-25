Зміцнить здоров'я мозку та кісток: учені відкрили нові корисні властивості вітаміну D

Вітамін D, який тривалий час вважали вкрай важливим для наших кісток, відкрив себе з нового боку, продемонструвавши зміцнення когнітивних здібностей людей, які приймали його.

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У нещодавньому дослідженні, яке привернуло увагу багатьох, вчені пильніше вивчили вітамін D і його зв'язок не тільки з нашими кістками та імунною системою, а й з когнітивними функціями мозку. Відомий як "вітамін сонячного світла", вітамін D пов'язаний з безліччю переваг для здоров'я, а тепер дослідники Університету Тафтса пролили світло на його потенційну роль у здоров'ї мозку, пише Fortune Well.

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Нещодавнє дослідження відкриває нові горизонти, вимірюючи рівень вітаміну D безпосередньо в тканинах мозку, що є першим подібним методом вивчення вітаміну в цій галузі. Результати роботи виявилися багатообіцяючими: підвищений рівень вітаміну D був пов'язаний з поліпшенням когнітивних функцій. Зокрема, люди з підвищеним рівнем вітаміну D в мозку демонстрували міцнішу пам'ять і повільніші темпи зниження когнітивних здібностей. Цей висновок особливо актуальний з огляду на зростаючу кількість людей, які страждають на деменцію, в усьому світі.

У дослідженні використовувалися тканини мозку 290 учасників, які брали участь у поточному дослідженні хвороби Альцгеймера, і вивчався рівень вітаміну D у чотирьох різних областях мозку. Результати показали, що ризик розвитку деменції та легких когнітивних порушень значно нижчий у тих, хто має вищий рівень вітаміну D. Однак дослідження також дає зрозуміти, що це лише перший крок. Хоча воно і встановлює наявність вітаміну D у мозку, воно не підтверджує прямий причинно-наслідковий зв'язок і не встановлює конкретних дієтичних рекомендацій.

Цікаво, що дослідження не виявило зв'язку між рівнем вітаміну D і наявністю ливідних тіл або амілоїду-бета, білків, які зазвичай асоціюються з розвитком деменції та хвороби Альцгеймера. Це свідчить про те, що роль вітаміну D в когнітивному здоров'ї може бути складнішою, ніж простий профілактичний захід проти цих конкретних захворювань. Необхідні подальші дослідження, щоб зрозуміти механізми його дії на наш мозок.

Вітамін D може надходити в організм із деякими продуктами харчування, такими як риба, збагачений апельсиновий сік і молоко, або вироблятися організмом у відповідь на вплив сонячного світла. Незважаючи на те, що вітамін D необхідний для здоров'я, особливо для здоров'я кісток і, можливо, мозку, важливо також пам'ятати про його правильну кількість. Надмірне споживання, особливо за допомогою добавок, може призвести до проблем зі здоров'ям. Як і у випадку з будь-якими іншими добавками або змінами в раціоні харчування, необхідно проконсультуватися з лікарем.

Це дослідження — крок уперед у розкритті складної ролі поживних речовин у нашому здоров'ї, особливо з віком. Воно відкриває нові питання і шляхи для досліджень, але водночас наголошує на важливості збалансованого харчування і потенційно прокладає шлях для майбутніх рекомендацій щодо підбору дієт, спрямованих на підтримку когнітивного здоров'я.

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Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо ви відчуваєте проблеми, зверніться до фахівця.