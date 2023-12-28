Кілограми повернулися з надлишком: високобілкові дієти виявилися марними для зниження ваги

Нове дослідження вчених з'ясувало, що багато хто з популярних дієт мають сумнівну користь для підтримання нормальної ваги, а деякі з них зовсім призводили до її набору.

Related video

Згідно з недавнім дослідженням, тип їжі, яку ви їсте під час низьковуглеводної дієти, може бути не менш важливим, ніж сама дієта, особливо якщо ви прагнете скинути вагу й утримати її в нормі. Вчені виявили, що не всі низьковуглеводні дієти однаково ефективні: деякі з них з часом призводять до набору ваги, тоді як інші можуть допомогти вам скинути зайві кілограми, пише CNN.

У Фокус.Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найцікавіші новини зі світу науки!

Нова наукова робота вчених була спрямована на порівняння п'яти різних типів низьковуглеводних дієт, починаючи з тих, у яких багато тваринного білка і жиру, і закінчуючи тими, в яких наголос робиться на рослинні білки і корисні жири. Дієти, багаті цільним зерном, корисними оліями і рослинними білками, з більшою ймовірністю допомагали підтримувати здорову вагу.

Дієти з високим вмістом тваринного білка і жиру, часто багаті на шкідливі жири і рафіноване зерно, були пов'язані зі збільшенням ваги. З іншого боку, дієти з високим вмістом фруктів, цільного зерна, некрохмалистих овочів та інших рослинних продуктів були пов'язані з втратою ваги. Різниця у зміні ваги між тими, хто дотримувався нездорової та здорової низьковуглеводної дієти, становила близько 4,5 кг за чотири роки.

Дослідження, в якому використовували дані понад 67 000 учасників трьох довгострокових досліджень, наголосило на тому, що якість вуглеводів і джерело білків та жирів у нашому раціоні мають велике значення. Незважаючи на те, що дослідження є обсерваційним і не може довести причинно-наслідковий зв'язок, сильні асоціації та величезна кількість даних переконливо доводять, що необхідно звертати увагу не лише на кількість, а й на якість продуктів, які вживаються.

Посил цього дослідження очевидний для тих, хто прагне ефективно регулювати свою вагу: недостатньо дотримуватися низьковуглеводної дієти. Наголос на високоякісну рослинну їжу може призвести до більш стійкого зниження ваги і поліпшення здоров'я. Йдеться не тільки про скорочення вуглеводів, а й про вибір правильних продуктів, які будуть живити наш організм і підтримувати наші цілі щодо зниження ваги в довгостроковій перспективі.

Раніше Фокус писав про користь кето-дієти в боротьбі з мігренню. Полегшення від мігрені може настати вже через кілька прийомів певної їжі, згідно з останніми відкриттями в галузі дієтології.

Також Фокус писав про те, як ожиріння необоротно змінює роботу мозку. Ожиріння змінює сенсори мозку, що відповідають за задоволення від їжі, викликаючи, можливо, постійний стан "вічного голоду", свідчить нове дослідження.

Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо ви відчуваєте проблеми, зверніться до фахівця.