Килограммы вернулись с излишком: высокобелковые диеты оказались бесполезными для снижения веса

Новое исследование ученых выяснило, что многие из популярных диет имеют сомнительную пользу для поддержания нормально веса, а некоторые из них вовсе приводили к его набору.

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Согласно недавнему исследованию, тип пищи, которую вы едите во время низкоуглеводной диеты, может быть не менее важен, чем сама диета, особенно если вы стремитесь сбросить вес и удержать его в норме. Ученые обнаружили, что не все низкоуглеводные диеты одинаково эффективны: некоторые из них со временем приводят к набору веса, в то время как другие могут помочь вам сбросить лишние килограммы, пишет CNN.

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Новая научная работа ученых была направлена на сравнение пяти различных типов низкоуглеводных диет, начиная с тех, в которых много животного белка и жира, и заканчивая теми, в которых упор делается на растительные белки и полезные жиры. Диеты, богатые цельным зерном, полезными маслами и растительными белками, с большей вероятностью помогали поддерживать здоровый вес.

Диеты с высоким содержанием животного белка и жира, часто богатые вредными жирами и рафинированным зерном, были связаны с увеличением веса. С другой стороны, диеты с высоким содержанием фруктов, цельного зерна, некрахмалистых овощей и других растительных продуктов были связаны с потерей веса. Разница в изменении веса между теми, кто придерживался нездоровой и здоровой низкоуглеводной диеты, составила около 4,5 кг за четыре года.

Исследование, в котором использовались данные более 67 000 участников трех долгосрочных исследований, подчеркнуло, что качество углеводов и источник белков и жиров в нашем рационе имеют большое значение. Несмотря на то, что исследование является обсервационным и не может доказать причинно-следственную связь, сильные ассоциации и огромное количество данных убедительно доказывают, что необходимо обращать внимание не только на количество, но и на качество употребляемых продуктов.

Посыл этого исследования очевиден для тех, кто стремится эффективно регулировать свой вес: недостаточно придерживаться низкоуглеводной диеты. Упор на высококачественную растительную пищу может привести к более устойчивому снижению веса и улучшению здоровья. Речь идет не только о сокращении углеводов, но и о выборе правильных продуктов, которые будут питать наш организм и поддерживать наши цели по снижению веса в долгосрочной перспективе.

Ранее Фокус писал о пользе кето-диеты в борьбе с мигренью. Облегчение от мигрени может наступить уже через пару приемов определенной пищи, согласно последним открытиям в области диетологии.

Также Фокус писал о том, как ожирение необратимо изменяет работу мозга. Ожирение изменяет сенсоры мозга, отвечающие за удовлетворение от еды, вызывая, возможно, постоянное состояние "вечного голода", свидетельствует новое исследование.

Этот материал носит исключительно информационный характер и не содержит советов, которые могут повлиять на ваше здоровье. Если вы испытываете проблемы, обратитесь к специалисту.