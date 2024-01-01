Стати довгожителем не так уже й складно: вчені назвали 5 звичок, які допоможуть жити довше

Ці нехитрі правила допоможуть залишатися здоровими та молодими, а також значно збільшать тривалість вашого життя.

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Учені століттями намагаються розгадати рецепти вічного життя й молодості, але поки, на жаль, марно. Утім, останнім часом з'являється дедалі більше продуктів і засобів, які гарантують, що ви проживете довше, а також будете здоровішими та молодшими, пише Science Alert.

Дослідники скептично ставляться до подібних "чарівних засобів", але визнають, що 75% тривалості нашого життя залежить все ж таки від наших звичок і харчування й лише 25% визначені генами. За словами доцента кафедри епідеміології Університету Дікіна Хасана Валлі, не існує швидких рішень або найкоротших шляхів до довшого та здоровішого життя, проте наука змогла сформулювати ключові принципи. Науковець поділився списком звичок, дотримуючись яких, ми правді можемо подовжити своє життя й покращити здоров'я.

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Перевага рослинній їжі

Те, що ми їмо, має неймовірний вплив на наше здоров'я. Безліч досліджень уже показали, що дієта з високим вмістом рослинних продуктів насправді пов'язана зі здоров'ям і довголіттям.

За словами Валлі, віддаючи перевагу рослинній їжі та споживаючи меншу кількість м'яса, оброблених харчових продуктів, цукру та солі, ми насправді можемо знизити ризик розвитку низки захворювань, зокрема хвороб серця та раку.

Рослинні продукти багаті на поживні та фітохімічні речовини, антиоксиданти й клітковину. До того ж вони мають протизапальні властивості. Усе це разом захищає наші клітини від пошкодження в міру старіння, а також допомагає запобігти хворобам.

Науковець зазначає, що у світі не існує дієти, яка б підходила всім, проте однією з найбільш вивчених, універсальних і здорових серед науковців вважається середземноморська дієта. Ця дієта передбачає споживання великої кількості овочів і фруктів, цільнозернових продуктів, бобових, горіхів і насіння, а також риби, морепродуктів і оливкової олії.

Акцент на здоровій вазі

Не менш важливим кроком є досягнення здорової ваги, оскільки ожиріння збільшує ризик виникнення низки проблем зі здоров'ям, які невблаганно скорочують наше життя. Зайва вага створює навантаження буквально на всі системи нашого організму та має безліч фізіологічних наслідків, зокрема:

запалення;

гормональні порушення;

хвороби серця;

інсульт;

підвищений кров'яний тиск;

діабет;

низка видів раку.

За словами Валлі, ожиріння може супроводжуватися не тільки фізичними проблемами, але також погіршує і наш психологічний стан. У результаті в людини може розвинутися депресія, знизитися самооцінка або розвинутися найсильніший стрес.

Спорт

Не секрет, що фізичні вправи корисні, а тому найкращим рішенням буде ввести фізичні вправи у свій розпорядок і підтримувати фізичну форму. Регулярні фізичні вправи захищають від хронічних захворювань, знижують стрес і покращують психічне здоров'я.

За словами вченого, заняття спортом насправді не тільки допомагають підтримувати форму та позбутися зайвого жиру в організмі, а й покращують використання глюкози, знижують кров'яний тиск, зменшують запалення, покращують кровообіг і функції серця.

Не паліть

Одним із основних правил здорового способу життя є відмова від куріння та вейпінгу. Вчені вже виявили, що куріння сигарет впливає майже на кожен орган нашого тіла, а також пов'язане зі скороченням життя й погіршенням його якості. Водночас не існує безпечного рівня куріння — кожна цигарка фактично вбиває нас, збільшуючи шанси на розвиток різних видів раку, хвороб серця й діабету.

Пріоритет соціальним зв'язкам

Валлі зазначає, що секрет довголіття ховається не лише у фізичних звичках, насправді не менш важливими залишається також духовне та психологічне здоров'я людини.

Попередні дослідження показали, що самотні та соціально ізольовані люди мають вищий ризик ранньої смерті, а також частіше стикаються з хворобами серця, інсультами, недоумством, тривогами й депресією.

Механізми цього феномена, на жаль, не до кінця зрозумілі науці, проте вчені вважають, що це пов'язано з поведінковими та біологічними факторами. Хоча люди, які більш соціально пов'язані, з більшою імовірністю вестимуть здоровий спосіб життя, схоже, що самотність чинить і прямий фізіологічний вплив на організм.

Раніше Фокус писав про те, що вчені назвали основні умови довголіття, які не купити за гроші.

Важливо! Ця стаття ґрунтується на останніх наукових і медичних дослідженнях і не суперечить їм. Текст має виключно інформаційний характер і не містить медичних порад. Для встановлення діагнозу обов'язково зверніться до лікаря.