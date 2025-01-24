Епідемія зменшення щелеп: учені виявили серйозну небезпеку шкідливої їжі

Ультраперероблені продукти вже довгий час перебувають під шквалом критики вчених через їхню шкоду нашому здоров'ю. Нещодавно вчені з'ясували, що вони не просто пошкоджують наш організм, а буквально змінюють будову щелепи у людей.

Related video

Нещодавнє дослідження вчених виявило потенційний зв'язок між раціоном, багатим на ультраперероблені продукти, та сповільненим розвитком щелеп у дітей, що викликало занепокоєння в експертів у галузі стоматології та харчування. Дослідники помітили, що у дітей, які споживають більше ультраперероблених продуктів, які м'якші та потребують мінімального пережовування, щелепи були набагато меншими і загалом менш розвиненими, пише Dentistry.

У Фокус.Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найцікавіші новини зі світу науки!

Доктор Лаура Маркес Мартінес, фахівець з дитячої стоматології з Католицького університету Валенсії та співавтор дослідження, опублікованого в журналі Children, пояснила, що пережовування твердої, волокнистої їжі стимулює ріст кісток, зміцнює м'язи обличчя і забезпечує правильне вирівнювання зубів.

Важливо

Сильно желтеют зубы: стоматологи указали на малоизвестную ошибку при чистке зубов

На відміну від цього харчового стимулу, дієти, в яких переважають м'які перероблені продукти, не дають належного навантаження на щелепно-лицьові м'язи, що може призвести до недорозвинення кісткових структур, неправильного прикусу та навіть проблем із диханням. Тім Спектор, засновник компанії Zoe, що опікується питаннями харчування, назвав це явище "епідемією зменшення щелепи", пояснивши його поширеністю ультраперероблених "м'яких дієт" у західних країнах, таких як Велика Британія та США. За словами Спектора, у дітей, яких все життя годують такими дієтами, не розвиваються сильні щелепні м'язи та щелепні кістки достатнього розміру, що призводить до значного зростання ортодонтичних проблем.

На підтримку цього твердження вчені з'ясували, що сучасні дієти, що включають м'яку їжу, сприяють укороченню і зменшенню щелеп порівняно з розміром зубів, що поглиблює проблеми з їх вирівнюванням. Аналогічним чином, дослідження Стенфордського університету показало, що стародавні мисливці-збирачі, які вживали твердішу, необроблену їжу, мали більш розвинені щелепні структури, оскільки їхній раціон сприяв кращому розвитку м'язів і кісток щелепи.

Британське ортодонтичне товариство (BOS) все ж визнало давню теорію про те, що м'якша сучасна дієта сприяла змінам у розвитку щелеп і зубів. Однак директор BOS Гейлі Лландро застерегла від надмірного спрощення проблеми, зазначивши, що ці зміни, ймовірно, розвивалися століттями і залежать як від генетики, так і від чинників навколишнього середовища.

Хоча вживання продуктів, які потребують ретельнішого пережовування, не скасовує генетичної схильності, існують і значно серйозніші ризики для здоров'я, пов'язані з ультрапереробленою їжею, зокрема, з високим вмістом цукру, що сприяє розвитку карієсу — значної проблеми охорони здоров'я у Великій Британії.

Стоматологи та фахівці охорони здоров'я продовжують виступати за дієти, багаті на фрукти та овочі, які забезпечують організм необхідними поживними речовинами і сприяють загальному здоров'ю. Однак вони також попереджають батьків, що годування дітей однією лише твердішою їжею не може повністю запобігти ортодонтичним проблемам, оскільки ключову роль відіграють інші чинники, включно з генетикою.

Раніше Фокус писав про те, що вчені змогли заново відрощувати здорові зуби. Препарат уже був успішно протестований на тваринах, а тепер настала черга людей.

Також Фокус писав про несподівану причину не пропускати вечірнє чищення зубів перед сном. Результати нового дослідження свідчать про те, що ця звичка не тільки зміцнить зуби, а й матиме інший позитивний ефект.

Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо ви відчуваєте проблеми, зверніться до фахівця.