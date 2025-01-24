Розкрили підводні камені: омега жирні кислоти виявилися небезпечними для нирок

Камені в нирках є серйозним і вкрай неприємним ускладненням, від якого страждає багато людей. Однак нещодавно вчені з'ясували, що навіть корисні на перший погляд речовини насправді є джерелом їхньої появи.

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Недавнє дослідження виявило зв'язок між споживанням жирних кислот у раціоні та ризиком утворення каменів у нирках серед дорослого населення. Хоча часто подібні кислоти більше хвалили за їхні корисні властивості, нові результати засвідчили, що навіть у таких речовинах все ще залишаються заховані підводні камені, пише News Medical.

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Використовуючи дані Національного дослідження здоров'я та харчування (NHANES) за період 2007-2018 років, дослідники проаналізували, як споживання поліненасичених (ПНЖК), мононенасичених (МНЖК) і насичених жирних кислот (НЖК) впливає на ймовірність розвитку каменів у нирках. Отримані результати, опубліковані в журналі Scientific Reports, свідчать про те, що більш високе споживання цих кислот пов'язане зі збільшенням ймовірності розвитку каменів у нирках, що ставить питання про роль харчових жирів у здоров'ї нирок.

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Камені в нирках — глобальна проблема охорони здоров'я, що зростає, особливо в розвинених країнах, причому зростання їхньої поширеності пов'язане як із генетичними, так і з екологічними факторами, включно з дієтою. У той час як споживання великої кількості рідини і раціон, багатий фруктами, овочами і цільним зерном, може знизити ризик утворення каменів у нирках, надлишок натрію і споживання тваринного білка мають протилежний ефект.

Однак роль жирних кислот в утворенні каменів досі залишалася маловивченою. Це дослідження заповнило цю прогалину в знаннях, вивчаючи вплив різних жирних кислот на ризик утворення каменів у різних демографічних і медичних підгрупах. У дослідженні було проаналізовано дані 30 716 дорослих, з яких 9,51% повідомили про наявність каменів у нирках.

Учасники, які мали камені в нирках, частіше були літніми, чоловіками та мали вищі показники діабету, гіпертонії та ожиріння. Вони також споживали більше енергії та мали нижчий рівень споживання води, освіти та фізичної активності. Скориговані моделі показали, що кожне 10-грамове щоденне збільшення споживання НЖК, МНЖК і ПНЖК збільшувало ймовірність утворення каменів у нирках на 22%, 10% і 21% відповідно.

Ці асоціації були характерні для різних груп вікових груп, статей, рівнів індексу маси тіла (ІМТ) і ймовірності наявності діабету, хоча в людей з останнім зв'язок між споживанням НЖК і утворенням каменів був сильнішим. Дослідження також виявило нюанси ролі окремих жирних кислот. У той час як деякі омега-6 жирні кислоти, як-от арахідонова кислота, були пов'язані з підвищеним ризиком утворення каменів у нирках, омега-3 жирні кислоти, як-от докозагексаєнова кислота (ДГК) та ейкозапентаєнова кислота (ЕПК), виявилися захисними.

Ці омега-3, що містяться здебільшого в жирній рибі, відомі своїми протизапальними властивостями та ширшим спектром корисних властивостей, включно з підтримкою здоров'я серцево-судинної системи та мозку. Дослідники припустили, що баланс між омега-6 і омега-3 жирними кислотами може мати вирішальне значення, оскільки більш високе співвідношення омега-6 і омега-3 пов'язане з підвищеним ризиком утворення каменів у нирках.

Механізми, що лежать в основі цих асоціацій, залишаються загадкою, але пропонують цінні ідеї для переосмислення різних стратегій харчування, заявили автори. СЖК можуть збільшувати екскрецію кальцію та оксалатів із сечею, сприяючи утворенню каменів. МНЖК, незважаючи на їхню користь для серцево-судинної системи, можуть впливати на метаболізм і запалення, опосередковано впливаючи на здоров'я нирок.

Отримані дані узгоджуються з результатами попередніх досліджень, які виявили гендерні відмінності та вплив дієти на утворення каменів у нирках, і водночас дають більш конкретне уявлення про роль жирних кислот.

Незважаючи на сильні сторони дослідження, воно обмежене перехресним методом і використанням даних про раціон харчування, отриманих самостійно, що може внести похибку. Для підтвердження отриманих результатів і уточнення дієтичних рекомендацій щодо профілактики ниркових каменів необхідні поздовжні дослідження, заявили автори. Проте, воно являє собою значний крок уперед у розумінні того, як харчові жири впливають на різні ускладнення, і підкреслює необхідність збалансованого споживання навіть найкорисніших елементів.

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Важливо! Ця стаття ґрунтується на останніх наукових і медичних дослідженнях і не суперечить їм. Текст має виключно інформаційний характер і не містить медичних порад. Для встановлення діагнозу обов'язково зверніться до лікаря.