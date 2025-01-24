Раскрыли подводные камни: омега жирные кислоты оказались опасными для почек

Камни в почках являются серьезным и крайне неприятным осложнением, от которого страдают многие люди. Однако недавно ученые выяснили, что даже полезные на первый взгляд вещества на самом деле являются источником их появления.

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Недавнее исследование выявило связь между потреблением жирных кислот в рационе и риском образования камней в почках среди взрослого населения. Хотя зачастую подобные кислоты больше хвалили за их полезные свойства, новые результаты показали, что даже в таких веществах все еще остаются запрятанные подводные камни, пишет News Medical.

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Используя данные Национального исследования здоровья и питания (NHANES) за период 2007-2018 годов, исследователи проанализировали, как потребление полиненасыщенных (ПНЖК), мононенасыщенных (МНЖК) и насыщенных жирных кислот (НЖК) влияет на вероятность развития камней в почках. Полученные результаты, опубликованные в журнале Scientific Reports, свидетельствуют о том, что более высокое потребление этих кислот связано с увеличением вероятности развития камней в почках, что ставит вопрос о роли пищевых жиров в здоровье почек.

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Камни в почках — растущая глобальная проблема здравоохранения, особенно в развитых странах, причем рост их распространенности связан как с генетическими, так и с экологическими факторами, включая диету. В то время как потребление большого количества жидкости и рацион, богатый фруктами, овощами и цельным зерном, может снизить риск образования камней в почках, избыток натрия и потребление животного белка оказывают противоположный эффект.

Однако роль жирных кислот в образовании камней до сих пор оставалась малоизученной. Данное исследование восполнило этот пробел в знаниях, изучая влияние различных жирных кислот на риск образования камней в различных демографических и медицинских подгруппах. В исследовании были проанализированы данные 30 716 взрослых, из которых 9,51% сообщили о наличии камней в почках.

Участники, у которых были камни в почках, чаще были пожилыми, мужчинами и имели более высокие показатели диабета, гипертонии и ожирения. Они также потребляли больше энергии и имели более низкий уровень потребления воды, образования и физической активности. Скорректированные модели показали, что каждое 10-граммовое ежедневное увеличение потребления НЖК, МНЖК и ПНЖК увеличивало вероятность образования камней в почках на 22%, 10% и 21% соответственно.

Эти ассоциации были характерны для разных групп возрастов, полов, уровней индекса массы тела (ИМТ) и вероятности наличия диабета, хотя у людей с последним связь между потреблением НЖК и образованием камней была сильнее. Исследование также выявило нюансы роли отдельных жирных кислот. В то время как некоторые омега-6 жирные кислоты, такие как арахидоновая кислота, были связаны с повышенным риском образования камней в почках, омега-3 жирные кислоты, такие как докозагексаеновая кислота (ДГК) и эйкозапентаеновая кислота (ЭПК), оказались защитными.

Эти омега-3, содержащиеся в основном в жирной рыбе, известны своими противовоспалительными свойствами и более широким спектром полезных свойств, включая поддержку здоровья сердечно-сосудистой системы и мозга. Исследователи предположили, что баланс между омега-6 и омега-3 жирными кислотами может иметь решающее значение, поскольку более высокое соотношение омега-6 и омега-3 и связано с повышенным риском образования камней в почках.

Механизмы, лежащие в основе этих ассоциаций, остаются загадкой, но предлагают ценные идеи для переосмыслений различных стратегий питания, заявили авторы. СЖК могут увеличивать экскрецию кальция и оксалатов с мочой, способствуя образованию камней. МНЖК, несмотря на их пользу для сердечно-сосудистой системы, могут влиять на метаболизм и воспаление, косвенно влияя на здоровье почек.

Полученные данные согласуются с результатами предыдущих исследований, выявивших гендерные различия и влияние диеты на образование камней в почках, и в то же время дают более конкретное представление о роли жирных кислот.

Несмотря на сильные стороны исследования, оно ограничено перекрестным методом и использованием данных о рационе питания, полученных самостоятельно, что может внести погрешность. Для подтверждения полученных результатов и уточнения диетических рекомендаций по профилактике почечных камней необходимы продольные исследования, заявили авторы. Тем не менее, оно представляет собой значительный шаг вперед в понимании того, как пищевые жиры влияют на различные осложнения, и подчеркивает необходимость сбалансированного потребления даже самых полезных элементов.

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