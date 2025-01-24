Эпидемия уменьшения челюстей: ученые выявили серьезную опасность вредной пищи

Ультрапереработанные продукты уже долгое время находятся под шквалом критики ученых из-за их вреда нашему здоровью. Недавно ученые выяснили, что они не просто повреждают наш организм, а буквально изменяют строение челюсти у людей.

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Недавнее исследование ученых выявило потенциальную связь между рационом, богатым ультрапереработанными продуктами, и замедленным развитием челюстей у детей, что вызвало обеспокоенность у экспертов в области стоматологии и питания. Исследователи заметили, что у детей, потребляющих больше ультраобработанных продуктов, которые мягче и требуют минимального пережевывания, челюсти были гораздо меньше и в целом менее развиты, пишет Dentistry.

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Доктор Лаура Маркес Мартинес, специалист по детской стоматологии из Католического университета Валенсии и соавтор исследования, опубликованного в журнале Children, объяснила, что пережевывание твердой, волокнистой пищи стимулирует рост костей, укрепляет лицевые мышцы и обеспечивает правильное выравнивание зубов.

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В отличие от этого пищевого стимула, диеты, в которых преобладают мягкие переработанные продукты, не дают должной нагрузки на челюстно-лицевые мышцы, что может привести к недоразвитию костных структур, неправильному прикусу и даже проблемам с дыханием. Тим Спектор, основатель компании Zoe, занимающейся вопросами питания, назвал это явление "эпидемией уменьшения челюсти", объяснив его распространенностью ультрапереработанных "мягких диет" в западных странах, таких как Великобритания и США. По словам Спектора, у детей, которых всю жизнь кормят такими диетами, не развиваются сильные челюстные мышцы и челюстные кости достаточного размера, что приводит к значительному росту ортодонтических проблем.

В поддержку этого утверждения ученые выяснили, что современные диеты, включающие мягкую пищу, способствуют укорочению и уменьшению челюстей по сравнению с размером зубов, что усугубляет проблемы с их выравниванием. Аналогичным образом, исследование Стэнфордского университета показало, что древние охотники-собиратели, употреблявшие более твердую, необработанную пищу, имели более развитые челюстные структуры, поскольку их рацион способствовал лучшему развитию мышц и костей челюсти.

Британское ортодонтическое общество (BOS) все же признало давнюю теорию о том, что более мягкая современная диета способствовала изменениям в развитии челюстей и зубов. Однако директор BOS Хейли Лландро предостерегла от чрезмерного упрощения проблемы, отметив, что эти изменения, вероятно, развивались веками и зависят как от генетики, так и от факторов окружающей среды.

Хотя употребление продуктов, требующих более тщательного пережевывания, не отменяет генетической предрасположенности, существуют и куда более серьезные риски для здоровья, связанные с ультрапереработанной едой, в частности, с высоким содержанием сахара, который способствует развитию кариеса — значительной проблемы здравоохранения в Великобритании.

Стоматологи и специалисты здравоохранения продолжают выступать за диеты, богатые фруктами и овощами, которые обеспечивают организм необходимыми питательными веществами и способствуют общему здоровью. Однако они также предупреждают родителей, что кормление детей одной лишь более твердой пищей не может полностью предотвратить ортодонтические проблемы, поскольку ключевую роль играют другие факторы, включая генетику.

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