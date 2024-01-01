Прихована деталь. Учені виявили щось незвичайне на знаменитій картині Рафаеля (фото)

Учені дійшли висновку, що картина "Мадонна з трояндою" не вся була написана знаменитим художником епохи Відродження.

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Штучний інтелект (ШІ) можна навчити бачити різні деталі на зображеннях, які приховані для людського ока. Згідно з дослідженням, опублікованим у журналі Heritage Science, вчені за допомогою ШІ виявили щось незвичайне в обличчі святого Йосипа на знаменитій картині Рафаеля "Мадонна з трояндою". Дослідники вважають, що це обличчя було написано не рукою художника епохи Відродження, пише ScienceAlert.

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Насправді вчені вже давно сперечаються про те, чи була картина "Мадонна з трояндою" написана Рафаелем. Тепер же аналіз картини, проведений за допомогою ШІ, показав, що деякі частини шедевра були написані рукою іншого художника.

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Учені створили спеціальний алгоритм аналізу на основі творів, автором яких точно є Рафаель. Завдяки цьому ШІ зміг побачити деталі на знаменитій картині, які приховані від людського ока. Зокрема, ШІ здатний розпізнавати стиль художника, особливості його мазків, кольорової палітри, тіней, а також кожної окремої деталі картини. Учені використовували ШІ не просто для аналізу цілого шедевра, а для вивчення окремих осіб на картині.

Учені за допомогою ШІ виявили щось незвичайне в обличчі святого Йосипа на знаменитій картині Рафаеля "Мадонна з трояндою". Дослідники вважають, що це обличчя було написане не рукою художника епохи Відродження. Фото: ScienceAlert

На шедеврі Рафаеля зображено Діву Марію, Іоанна Хрестителя, який передає немовляті Ісусу пергамент із написом, і святого Йосипа (у лівому верхньому кутку). Вчені вважають, що всі герої картини, крім святого Йосипа, найімовірніше, написані рукою Рафаеля. Минулі дослідження шедевра вже показували, що обличчя святого Йосипа написано гірше, ніж інші обличчя на картині. І новий аналіз за допомогою ШІ підтвердив минулі висновки. Учені припускають, що обличчя святого Йосипа міг написати учень Рафаеля Джуліо Романо, хоча точно сказати, чи так це, поки що складно.

Вважається, що картина "Мадонна з трояндою" була написана в 1518-1520 роках. У середині 19 століття мистецтвознавці почали підозрювати, що Рафаель міг бути автором не всього витвору мистецтва, а тепер ці підозри майже точно підтвердилися, хоча науковці кажуть, що потрібно провести додатковий аналіз шедевру, в чому також допоможе ШІ.

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