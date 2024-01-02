Запрограмувати себе на відмову: вчені розповіли, як перестати їсти шкідливу їжу

Нас щодня оточує апетитна і смачна, але шкідлива їжа, тому, за словами вчених, важливо знати механізми боротьби з неймовірно сильною спокусою зірватися і нашкодити своєму здоров'ю.

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На шляху до здорового способу життя потрібно не просто забити холодильник корисними продуктами або скласти план тренувань. Йдеться про повсякденний вибір, наприклад, про те, щоб не піддатися спокусливому запаху свіжих пампушок дорогою на роботу. Про те, як дотримуватися своїх цілей, коли спокуса зовсім поруч, пише The Washington Post.

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Протягом багатьох років поради зводилися до роздумів про довгострокові наслідки шкідливих звичок. Наприклад про те, що надлишок цукру може призвести до проблем зі здоров'ям у майбутньому. Однак у момент спокуси цей метод часто виявляється неефективним, кажуть Кейтлін Вуллі, доцент кафедри маркетингу Корнельського університету, і Пол Стіллман, асистент професора маркетингу Державного університету Сан-Дієго.

Нещодавні дослідження засвідчили, що існує більш ефективний підхід: зосередитися на миттєвих негативних наслідках піддавання спокусі. Дослідники виявили, що акцентування уваги на короткострокових негативних моментах, таких як здуття живота після фастфуду або різке падіння після солодкого напою, може значно знизити кількість нездорових виборів. У різних дослідженнях люди, яким розповідали про такі безпосередні наслідки, з меншою ймовірністю обирали енергетичні напої, солодкі ласощі та інші спокуси.

Але як щодо заохочення хороших звичок, таких як вживання здорової їжі або заняття спортом? Виявляється, зосередження уваги на безпосередніх задоволеннях від цих занять, таких як смак свіжих яблук або задоволення від веселої вправи, може підвищити вашу залученість. Маркування здорової їжі як смачної або вибір приємних тренувань можуть зробити цей вибір більш привабливим, і його легше дотримуватися.

А як можна підтримувати ці здорові звички, якщо ви вже почали їх практикувати? Дослідження показують, що секрет полягає в часі та типі винагороди. Невеликі, регулярні заохочення за невеликі зусилля, наприклад, перегляд улюбленого серіалу після тренування, ефективніші, ніж великі, менш часті. Такий підхід допомагає підтримувати мотивацію протягом довгого часу.

Наступного разу, коли ви зіткнетеся зі спокусою або боротиметеся за збереження здорової звички, згадайте ці стратегії. Зосередьтеся на безпосередніх недоліках нездорового вибору, насолоджуйтеся здоровим вибором і регулярно винагороджуйте себе після певних зусиль. Змінивши свій підхід, ви зможете зробити свої цілі в царині здорового способу життя більш досяжними та приємними.

Раніше Фокус писав про те, що ожиріння необоротно змінює роботу мозку. Воно змінює сенсори мозку, що відповідають за задоволення від їжі, викликаючи, можливо, постійний стан "вічного голоду", свідчить нове дослідження.

Також Фокус писав про те, скільки колективних років життя втратило людство через глобальну проблему ожиріння. Автори дослідження пропонують запровадити профілактичні та терапевтичні стратегії на загальних рівнях, щоб знизити навантаження на системи охорони здоров'я, адже показники продовжують зростати.

Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо ви відчуваєте проблеми, зверніться до фахівця.