Новий спосіб продовжити життя: слухові апарати пов'язали з довголіттям

Нещодавнє дослідження вчених виявило чіткий зв'язок між носінням звичайного слухового апарату і зниженням ризику смерті протягом десяти років.

Related video

Втрата слуху може здатися нормальною частиною старіння, але нещодавнє дослідження показало значний вплив регулярного використання слухових апаратів на тривалість життя загалом, що виводить його важливість на новий рівень, поряд із багатьма найважливішими аспектами довголіття, пише ABC News.

У Фокус.Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найцікавіші новини зі світу науки!

Дослідники вивчили медичні карти 10 000 дорослих і виявили, що серед 1700 дорослих із втратою слуху ті, хто користувався слуховими апаратами хоча б раз на тиждень, мали на 24 % нижчий рівень смертності протягом десяти років порівняно з тими, хто не користувався ними так часто.

Дослідження, хоча й не встановлює прямої причини, припускає, що носіння слухових апаратів може знизити ризик смерті завдяки полегшенню таких супутніх станів, як соціальна ізоляція, недоумство і депресія. Важливість слуху для підтримки загального здоров'я стає дедалі очевиднішою.

Однак тільки 13 % дорослих із втратою слуху, які брали участь у дослідженні, регулярно користувалися слуховими апаратами, що може бути пов'язано з різними перешкодами. Ціна, яка може сягати 4 500 доларів за пару, і необхідність частої заміни роблять слухові апарати дороговартісним вкладенням. Ще однією перешкодою є доступність, оскільки для правильного налаштування потрібне багаторазове відвідування лікаря, часто пов'язане з транспортними та мовними бар'єрами. Крім того, стигма, пов'язана з використанням слухових апаратів, не дозволяє багатьом скористатися цим корисним інструментом.

У відповідь на ці проблеми нещодавні зміни, такі як введення безрецептурних слухових апаратів, спрямовані на те, щоб зробити цю технологію більш доступною і недорогою. У той час як деякі фахівці розглядають безрецептурні слухові апарати як сходинку до більш комплексного лікування, інші, як і раніше, скептично ставляться до їхньої ефективності.

У міру старіння населення і зростання поширеності приглухуватості як ніколи актуальним стає питання про створення доступних і недорогих слухових апаратів. Незважаючи на необхідність проведення додаткових досліджень, особливо з вивчення впливу слухових апаратів на молодих людей і людей з більш легкими формами втрати слуху, отримані результати підкреслюють потенційну користь регулярного використання слухових апаратів для продовження життя. Це дослідження підкреслює необхідність постійної пропаганди та інновацій у сфері слухопротезування, щоб гарантувати, що ті, хто потребує слухових апаратів, зможуть їх отримати та отримати з них користь.

Раніше Фокус писав про те, що вчені виявили зв'язок між втратою слуху і змінами в мозку. Нове дослідження провело чітку паралель між зміною в роботі мови, язика та опрацюванням звуків у людей старше 70 років.

Також Фокус писав про те, що, на думку вчених, хвороба Альцгеймера розвивається зовсім не так, як ми думали. Вчені ставлять під сумнів роль одного з ключових гормонів у розвитку хвороби Альцгеймера.

Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо ви відчуваєте проблеми, зверніться до фахівця.