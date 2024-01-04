Винятки з правил: 6 "шкідливих" фруктів, які можна вживати діабетикам

Наука продовжує вивчати межі раціону харчування для людей, хворих на діабет, і цього разу вона несе безліч хороших новин в останніх дослідженнях.

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У світі, де не вщухають суперечки про "хорошу і погану їжу", особливо в соціальних мережах, експерти-дієтологи і вчені вирішили розвінчати деякі міфи про фрукти і діабет. Виявляється, деякі фрукти, які часто називають "поганими" для тих, хто страждає на діабет, насправді корисні, якщо вживати їх у складі збалансованої дієти, пише EatingWell.

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По-перше, важливо розуміти, що фрукти, незважаючи на те, що вони солодкі, багаті необхідними поживними речовинами. Вони є природним джерелом вуглеводів, включно з як простими цукрами, так і складними волокнами. Хоча це правда, що вуглеводи можуть впливати на рівень цукру в крові, не всі вуглеводи створені однаковими. Фрукти містять суміш простих натуральних цукрів і складних вуглеводів, таких як клітковина. Ця клітковина особливо корисна, оскільки вона уповільнює всмоктування цукру в кров, запобігаючи тим самим різким стрибкам рівня цукру в крові.

Недавні дослідження показали, що підвищене споживання фруктів може бути пов'язане з нижчим ризиком розвитку діабету. Наприклад, систематичний огляд і мета-аналіз засвідчив, що у людей, які споживають більшу кількість фруктів, ризик розвитку діабету знижується на 7 %.

Наука вважає такі "погані" фрукти насправді корисними для нас у разі діабету:

Авокадо. Авокадо часто уникають через його жирність, але він багатий на корисні ненасичені жири і практично не містить цукру. Було встановлено, що він позитивно впливає на рівень глюкози та інсуліну в крові, особливо якщо включити його до сніданку. Банан. Стиглі банани містять більше цукру, але недостиглі зелені банани — гарне джерело резистентного крохмалю, який допомагає регулювати рівень глюкози в крові та боротися з інсулінорезистентністю. Навіть стиглі банани корисні завдяки вмісту клітковини. Манго. Цей тропічний фрукт забезпечує хорошу дозу щоденної потреби в клітковині і, як було доведено, підвищує ситість і знижує стрибки цукру в крові, якщо їсти його у свіжому вигляді порівняно із сушеним аналогом або іншими високовуглеводними закусками. Апельсини. Багаті клітковиною і вітаміном С, апельсини є розумним вибором для лікування діабету. Вміст клітковини допомагає регулювати рівень цукру в крові та забезпечує відчуття ситості. Чорнослив. Чорнослив — сухофрукт із низьким вмістом цукру, корисний для контролю рівня цукру в крові та здоров'я кишечника. Він також сприяє підтримці мінеральної щільності кісткової тканини, що є важливим фактором, оскільки в людей із діабетом підвищений ризик розвитку остеопорозу. Кавун. Незважаючи на свою солодкість, кавун має низьке глікемічне навантаження і містить важливі антиоксиданти, корисні для здоров'я серцево-судинної системи.

Згідно з останніми дослідженнями, фрукти можуть і мають бути частиною збалансованої дієти, навіть для тих, хто страждає на діабет. Головне — вживати їх у міру та поєднувати з іншими поживними речовинами, щоб стабілізувати рівень цукру в крові. Авокадо, банани, манго, апельсини, чорнослив і кавун — ось лише кілька прикладів фруктів, які можуть підтримати здоров'я, якщо включити їх у повноцінний раціон. Як завжди, найкраще проконсультуватися з медичним працівником або зареєстрованим дієтологом, щоб скласти відповідний для вас план харчування.

Раніше Фокус писав про те, що людство до 2050 року накриє хвиля діабету. Від мільйонів до мільярдів: нове дослідження розкриває похмурі перспективи розвитку діабету по всьому світу до 2050 року, якщо системи охорони здоров'я вчасно не почнуть діяти на випередження.

Також Фокус писав про те, що діабет впливає на руйнування мозку. Нещодавні дослідження засвідчили, що у пацієнтів з діабетом першого типу відбувається раннє старіння мозку.

Важливо! Ця стаття ґрунтується на останніх наукових і медичних дослідженнях і не суперечить їм. Текст має виключно інформаційний характер і не містить медичних порад. Для встановлення діагнозу обов'язково зверніться до лікаря.