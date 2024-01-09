Небезпечне пиття. Скільки токсичних частинок, що викликають рак, міститься в кожній пляшці води

Нове дослідження надає невтішну статистику про те, скільки небезпечних наночастинок міститься в середній пляшці з водою.

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Безліч людей по всьому світу перейшли від водопровідної води до бутильованої, вважаючи, що це корисніше для їхнього здоров'я. Однак результати нового дослідження ставлять під сумнів це твердження: вчені виявили, що в середній пляшці води міститься неймовірна кількість нанопластику, що викликає рак, пише Daily Mail.

Тепер команда вчених з Колумбійського університету вважає, що питна вода з пляшки насправді може забруднювати наше тіло крихітними шматочками пластику. Вчені побоюються, що цей нанопластик може накопичуватися в життєво важливих органах з невідомими наслідками для здоров'я. Причому кількість токсичних наночастинок у бутильованій воді шокувала вчених — у 100 разів більша, ніж вважалося раніше.

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Зазначимо, що більш ранні дослідження вже пов'язали нанопластики з різними видами раку, проблемами фертильності, а також вродженими дефектами. У новому дослідженні команда протестувала три популярні бренди бутильованої води, а потім, використовуючи лазери, проаналізувала пластикові частинки розміром лише до 100 нанометрів, які містяться в них.

Результати лазерного сканування засвідчили, що в середньому в пляшці з водою міститься близько 240 000 пластикових частинок на літр води, як порівняти з 5,5 частинки на літр у водопровідній воді.

Нанопластики являють собою частинки трохи менші за мікропластик, який раніше вже був виявлений у бутильованій воді. Однак ці частинки потенційно вважаються токсичними, оскільки настільки малі, що можуть проникати в клітини крові та мозок людини.

Ученим уже відомо, що мікроскопічні частинки містять фталати — хімічні речовини, що роблять пластик міцнішим, гнучкішим і довговічнішим. Саме вплив фалатів є причиною 100 000 передчасних смертей щороку, і це тільки в США. Більш ранні дослідження вчених показали, що ці хімічні речовини також заважають виробленню гормонів у людському організмі. Дані Національного інституту наук про здоров'я довкілля свідчать про зв'язок фталатів і проблем розвитку, репродуктивної функції, мозку, імунітету та інших проблем зі здоров'ям.

Раніше нанопластики в рідині та організмі людини було надзвичайно складно виявити за допомогою традиційних методів, які давали змогу помітити лише частинки розміром від 5 мм до 1 мікрометра. Однак частинки нанопластика в діаметрі навряд чи досягають 1 мікрометра. Революцію в цьому питанні зробило дослідження 2018 року, коли вчені виявили близько 300 частинок мікропластику в літрі бутильованої води, проте їхня робота все ще залишалася обмеженою у вимірах.

У новому дослідженні вчені використовували новітню технологію під назвою мікроскопія вимушеного комбінаційного розсіювання, яка була винайдена лише нещодавно. Використовуючи цей новітній метод вченим нарешті вдалося "відкрити страшну таємницю" про те, скільки небезпечних наночастинок міститься в бутильованій воді. Наприклад, максимальне значення, виявлене вченими, становило 370 000 частинок на літр води, в середньому ж у літрі бутильованої води міститься близько 240 000 частинок, що в 100 разів більше, ніж раніше припускали вчені.

За словами співавтора дослідження, хіміка-еколога професора Бейжана Яна, одним із найпоширеніших типів наночастинок був поліетилентерефталат, або ПЕТ. Саме з нього зроблено багато пляшок, також деколи його використовують для виробництва газованих і спортивних напоїв, а також кетчупу і майонезу. Автори дослідження вважають, що ПЕТ потрапляє у воду під час стискання або під впливом тепла — ймовірно, у цей момент шматочки відшаровуються.

Ще однією пластиковою часткою, що домінувала, виявленою в бутильованій воді, виявився поліамід — різновид нейлону. Вчені вважають, він потрапляє у воду через пластикові фільтри, що використовуються для очищення води перед її розливом у пляшки.

Серед інших поширених пластиків — полістирол, полівінілхлорид (ПВХ) і поліметилметакрилат, які використовуються в різних промислових процесах. Але найбільш тривожним виглядає те, що лише 10% усіх виявлених частинок сьогодні відомі дослідникам, решта 90% є загадкою для науки.

Раніше Фокус писав про те, що вчені розробили пластик, який буде сам себе знищувати.

Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо ви відчуваєте проблеми, зверніться до фахівця.