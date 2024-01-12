Як не принести в дім небажаних гостей: лікарі розповіли про ефективність зміни одягу

Навколишнє середовище поза нашим житлом є середовищем існування для різноманітних організмів, тому люди намагаються захиститися від них, змінюючи одяг після повернення додому. Лікарі розповіли, наскільки це ефективно.

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Коли ми перебуваємо на вулиці, до нашого одягу прилипає величезна кількість організмів і шкідливих сполук. І хоча мікроби на нашому одязі зазвичай не є небезпечними, люди вважають за краще міняти його на домашній для збереження чистоти і затишку в домі. На це є певні причини, пише The Washington Post.

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Фібі Робінсон, гумористка і письменниця з Нью-Йорка, одна з тих, хто практикує подібну зміну одягу. Вона переодягається в домашній одяг, щойно повертається додому, керуючись бажанням зберегти свій житловий простір вільним від міського бруду. Цю практику, засновану на чистоті, комфорті, а іноді й безпеці, перейняли багато хто. На одних, як на Робінсон, вплинули сімейні звички, інші стали більш свідомими через пандемію або батьківські обов'язки.

Але що ж насправді відбувається з нашим верхнім одягом? Доктор Грем Снайдер, експерт із профілактики інфекцій, проливає на це світло. Почнемо з поганих, але очевидних новин: уникнути всіх мікробів неможливо. Однак хороша новина полягає в тому, що інфекції через одяг зустрічаються рідко. Снайдер підкреслює, що регулярне миття рук — ефективніший спосіб запобігти інфекції, ніж зміна одягу.

Комфорт також відіграє важливу роль у цій тенденції. Наприклад, багато хто з людей завжди дотримується суворого режиму переодягання і прийняття душу перед сном. Ця практика, прищеплена з дитинства, спрямована на чистоту і комфорт.

У деяких професіях це питання набуває іншого виміру. Наприклад, Седрік Дарк, професор невідкладної медицини, зберігає свій лікарняний одяг окремо через можливе забруднення. Аналогічно працівники в галузі охорони довкілля, попереджають про те, що на роботі, пов'язаній з небезпечними матеріалами, такими як свинець, можна отримати "зараження вже вдома". Навіть у наукових галузях рекомендується дотримуватися обережності.

Тож, хоча наш одяг, можливо, і не кишить небезпечними мікробами, переодягання в домашній одяг, схоже, пов'язане не тільки з душевним комфортом, а й з фізичною чистотою. Чи то підтримання чистоти ліжка, чи то просто розслаблення в зручнішому і розтягнутому одязі, ця звичка — створення особистого простору і почуття безпеки в нашому домі.

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Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо ви відчуваєте проблеми, зверніться до фахівця.