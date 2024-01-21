Чіпляються за вершини: вчені виявили, як насправді гори формують хмари

Учені дослідили польові шпати, гірську породу, яка є найпоширенішою на планеті, та виявили, що мінерал впливає на формування хмар. Усередині породи є крихітні кишені води, яка в разі розколювання мінералу вивільняється.

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Як виявили вчені, звичайні гірський мінерали, відомі як польові шпати, відіграють важливу роль у формуванні хмар. Нещодавнє дослідження Віденського технологічного університету розкрило те, як польовий шпат впливає на формування хмар, пише Science Alert.

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Команда з Віденського університету використовувала надчутливий атомно-силовий мікроскоп, щоб дослідити мінерал. Для цього вчені помістили шматок польового шпату у вакуумну камеру і розкололи його навпіл. Зображення з високою роздільною здатністю показали чітку геометрію поверхні, спричинену крихітними кишенями води, відомими як включення.

Коли порода розколюється, невелика кількість водяної пари вивільняється з цих кишень. Цей процес у поєднанні з енергією, що виділяється під час розколювання породи, призводить до розпаду молекул води на гідроксильні групи (OH) — окремі атоми кисню і водню, з'єднані між собою.

Ці гідроксильні групи відіграють ключову роль у тісному притяганні між водою і польовим шпатом, виступаючи ідеальними точками кріплення для молекул води. Фізик Ульріке Дібольд виділяє простоту і стабільність цього зв'язку, зазначаючи, що видалення гідроксильного шару з польового шпату вимагає високих температур.

Польовий шпат, який відіграє ключову роль у колообігу вуглецю, калію та води на Землі, має важливе значення для розуміння взаємодії між різними елементами в цих циклах. У той час, коли ми розв'язуємо проблеми зміни клімату, розуміння того, як польовий шпат впливає на формування хмар, дає цінне уявлення про майбутнє нашої атмосфери.

Дослідження ставить під сумнів попередні гіпотези, які зосереджувалися на впливі атомів калію та дефектах кристалічної структури гірської породи. Несподівана роль гідроксильних груп додає новий рівень до нашого розуміння ефективності польового шпату як зародкового матеріалу.

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У перспективі це дослідження допоможе нам зрозуміти складні механізми формування атмосфери, особливо в контексті зміни клімату. Розплутуючи таємниці польового шпату, вчені отримують чіткіше уявлення про атмосферні процеси, які впливають на клімат і погодні умови нашої планети.

Раніше Фокус писав про розкриття таємниць 55-метрового геогліфа у Англії, якому понад тисячу років. Вчені мають кілька теорій його походження та призначення.

Також ми розповідали про підводні руїни Йонагуні, які викликають дебати серед вчених уже десятки років. Дослідники не можуть зрозуміти, чи це рукотворні будівлі, чи всього лише природні явища.