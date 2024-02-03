Хвороба, що пережила імперії: деменція була задокументована ще в Стародавніх Греції та Римі

Нове дослідження з'ясувало, що згадки про деменцію зустрічалися в медичних працях відомих особистостей стародавнього світу і знайшло причину її різкого зростання в певні періоди.

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Нещодавнє дослідження вчених пролило світло на поширеність деменції серед літніх людей у стародавніх цивілізаціях. Результати дослідження свідчать про примітне зрушення: якщо стародавні греки рідко документували стани, схожі з деменцією, то за часів зеніту Римської імперії такі згадки стали більш помітними, пише Cosmos.

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Автори дослідження вивчили медичні праці таких відомих особистостей, як Гіппократ, Гален і Пліній Старший. Стародавні греки визнавали легкі когнітивні порушення у літніх людей, схожі з тим, що ми сьогодні називаємо незначними проблемами з пам'яттю, поряд з іншими віковими проблемами, такими як втрата слуху. Однак більш серйозна втрата пам'яті, що свідчить про такі захворювання, як хвороба Альцгеймера, схоже, не потрапила в їхнє поле зору.

Навпаки, римські тексти натякають на більшу обізнаність про захворювання, схожі з деменцією. Один із яскравих прикладів — розповідь про Валерія Мессалла Корвіна, римлянина, який, як відомо, забув своє власне ім'я, що свідчить про те, що зустрічі з прогресувальними станами втрати пам'яті були задокументовані, хоча й рідко.

Чим же пояснюється така різниця між цими двома великими цивілізаціями? Як потенційних винуватців дослідження висуває екологічні чинники, такі як забруднення повітря і вплив свинцю. Широке використання римлянами свинцю в трубах і посуді, а також зростання густонаселених міст, можливо, заклали основу для збільшення кількості випадків деменції. Ця теорія отримує підтримку при порівнянні з народом цимане в Болівії — сучасним корінним населенням, яке веде доіндустріальний спосіб життя і має напрочуд низький рівень деменції. Їхня ситуація підкреслює, що чинники довкілля можуть суттєво впливати на ризик розвитку захворювання.

Ці історичні факти не тільки збагачують наше розуміння минулого деменції, а й підкреслюють вплив способу життя та факторів навколишнього середовища на здоров'я. У той час як сучасний світ бореться з деменцією, від якої страждають сотні тисяч людей, це дослідження пропонує нам задуматися про уроки історії. Воно припускає, що звернення до минулого і вивчення життя таких груп населення, як цимане, може дати цінні підказки для пом'якшення наслідків деменції сьогодні.

Раніше Фокус писав про таємничий зв'язок хвороби Альцгеймера й артриту. Знайшовши потенційну причину розвитку хвороби Альцгеймера, вчені виявили, що зловісний організм також сприяє розвитку артриту, атеросклерозу і діабету другого типу.

Також Фокус писав про те, що стародавні гени людства винні в поширеності хвороби Альцгеймера. Нова база даних стародавніх людей розкрила деталі виникнення схильності сучасної людини до багатьох захворювань. Її коріння сягає на 34000 років у минуле.

Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо ви відчуваєте проблеми, зверніться до фахівця.