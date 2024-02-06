Розшифрувати сигнали організму. Учений розповів, на що варто звертати увагу в аналізах крові

Аналізи крові можуть сказати нам дуже багато про стан нашого здоров'я, попередивши нас про початок розвитку захворювань. Але щоб зрозуміти це, ми маємо знати, на що звертати свою увагу.

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Аналізи крові часто завалюють нас купою різних значень і не очевидних, на перший погляд, результатів. У них дуже легко заплутатися, не винісши для себе нічого корисного. Вся справа в розшифровці знаків, які подає ваше тіло про своє здоров'я. Наша кров — це немов річка життя, яка тече через нас, доставляючи кисень, поживні речовини та багато іншого в кожен куточок тіла. Ця річка також є системою зв'язку, що посилає важливі сигнали про стан організму, пише CBS News.

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У крові крихітні посланці, відомі як біомаркери, які розповідають історію про ваше здоров'я. Ці біомаркери — побічні продукти звичайної діяльності організму, наприклад розщеплення їжі або боротьби з інфекцією. Коли щось іде не так, ці біомаркери можуть змінюватися, сигналізуючи лікарям про можливі проблеми, як-от хвороба, травма або стрес.

Бред Рейсфельд, професор хімічної та біологічної інженерії, біомедичної інженерії та громадської охорони здоров'я в Університеті штату Колорадо, працює над тим, щоб зрозуміти, як речовини, з якими ми контактуємо, як-от ліки чи забруднювальні речовини, впливають на наше здоров'я. Для цього він вивчає різні біомаркери в крові. Ці біомаркери часто перевіряються за допомогою звичайного аналізу крові, який може багато чого розповісти про ваше самопочуття.

Давайте розберемося, що відбувається під час цих аналізів. Коли ви отримуєте результати аналізу крові, вони часто містять низку цифр. Ці цифри порівнюються з діапазоном, який являє собою очікуваний діапазон показників для здорової людини. Він варіюється, тому що всі ми різні, і те, що нормально для однієї людини, може бути ненормальним для іншої. Такі фактори, як вік, стать та етнічна приналежність, можуть впливати на ці діапазони, каже Рейсфельд.

Інтерпретація цих цифр може допомогти виявити проблеми зі здоров'ям. Наприклад, якщо ви відчуваєте постійну втому, аналіз крові допоможе виявити причину, чи то анемія, чи то проблеми зі щитовидною залозою, чи то діабет. За кожного з цих захворювань у крові присутні особливі маркери, які змінюються в певних межах:

Анемія, за якої ви відчуваєте втому, тому що ваша кров не переносить достатню кількість кисню, проявляється у вигляді низького рівня еритроцитів або гемоглобіну.

Проблеми зі щитоподібною залозою можна виявити, перевіривши рівень гормонів щитоподібної залози. Якщо вони не в нормі, це може означати, що ваша щитоподібна залоза не працює належним чином.

На діабет вказує високий рівень цукру в крові. Спеціальний тест може показати, скільки цукру прилипло до вашого гемоглобіну за останні три місяці, даючи уявлення про те, наскільки добре він регулюється у вашому організмі.

Базова метаболічна панель — ще один поширений тест, який перевіряє рівень цукру, функцію нирок і багато іншого, щоб дати загальну картину вашого здоров'я, каже Рейсфельд.

Розуміння результатів аналізу крові допоможе вам узяти на себе відповідальність за своє здоров'я разом із вашим лікарем. Зазирнувши у внутрішню роботу вашого організму, це допоможе вам ухвалювати зважені рішення щодо свого стану. Пам'ятайте, що ці аналізи — інструменти, які допомагають скласти ширшу картину вашого самопочуття і спрямовують вас і вашого лікаря на прийняття оптимальних рішень щодо зміцнення вашого здоров'я.

Раніше Фокус писав про те, що вчені розробили аналіз, який визначає небезпечний дефіцит рідкісного гормону. Хоча надмірне споживання води зазвичай обумовлюється різними нешкідливими факторами і минає саме по собі, деякі випадки становлять небезпеку для здоров'я без належного лікування.

Також Фокус писав про розробку тесту на рак, який можна пройти вдома. Дослідники вважають, що нова технологія може діагностувати рак на ранній стадії.

Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо ви відчуваєте проблеми, зверніться до фахівця.