Знижує тиск і бореться із самотністю: заняття музикою зміцнюють здоров'я літніх людей

Люди похилого віку стикаються з різними проблемами зі здоров'ям і з самотністю, але вчені дізналися ефективний метод боротьби майже з усіма цими проблемами одразу. Його підмогою стала музика.

Related video

Музика — це не просто джерело розваг для літніх людей, це ключ до здоровішої та щасливішої старості, каже наука. Нещодавнє дослідження показало, що майже кожна людина у віці від 50 до 80 років відчуває певну користь для здоров'я від занять музикою — від зняття стресу і поліпшення настрою до підвищення рівня енергії, пише Neuroscience News.

У Фокус.Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найцікавіші новини зі світу науки!

Дослідження, проведене Мічиганським університетом, показало, що 98% учасників зауважили користь для здоров'я від спілкування з музикою. Таке широке визнання підкреслює, що музика — це не просто розвага, а життєво важливий компонент гарного самопочуття для багатьох людей у зрілому віці. Ба більше, 41% опитаних вважають музику дуже важливою для свого загального здоров'я.

Вплив музики дуже великий. Майже 65% респондентів заявили, що вона піднімає настрій або покращує психічний стан, а 60% вважають, що вона заряджає енергією або підвищує мотивацію. Йдеться не тільки про прослуховування мелодій: багато літніх людей беруть активну участь у музичному житті, співають у хорах, грають на інструментах або просто наспівують улюблені пісні.

Користь від участі в музиці виходить за межі особистої радості та задоволення. Дослідження вказує на роль музики в зміцненні соціальних зв'язків і підтримці здорового процесу старіння. Воно підкреслює недостатньо використовуваний потенціал музики в медичних установах, де її можна більш ефективно використовувати як терапевтичний інструмент.

Дослідження також показало, що музика — це універсальне задоволення, яке не залежить від демографічної приналежності. Люди з різних верств суспільства, незалежно від їхнього фізичного здоров'я та соціального становища, знаходять у музиці розраду та радість. Однак ті, хто має слабше здоров'я або почувається більш ізольованим, як правило, займаються музикою рідше, що дає змогу припустити, що цілеспрямовані ініціативи можуть допомогти донести користь музики до тих, хто її найбільше потребує.

Результати дослідження також свідчать про те, що музика може принести відчутну користь здоров'ю, наприклад, знизити кров'яний тиск і полегшити депресію, що вказує на її значну цінність у стратегіях охорони здоров'я та оздоровлення. Незважаючи на ці переваги, музика нечасто використовується в питаннях охорони здоров'я, що вказує на потенційну можливість розширення сфери лікування пацієнтів.

Оскільки суспільство продовжує усвідомлювати проблеми самотності та соціальної ізоляції, особливо серед людей похилого віку, здатність музики об'єднувати людей стає ще більш важливою, йдеться в доповіді доктора Джоела Хауелла, автора дослідження. Результати опитування, що лежить в основі дослідження, свідчать про те, що для багатьох музика стає дедалі важливішою з віком, зберігаючи свою цінність і значущість протягом усього життя.

Це дослідження не просто розкриває роль музики в житті літніх людей, а й надає можливість поговорити про те, як музика може бути інтегрована в медичну сферу. Завдяки своїй універсальній привабливості та багатогранним перевагам, музика пропонує багатообіцяючі можливості для підвищення якості життя, заохочення соціальних зв'язків і розв'язання проблем зі здоров'ям серед людей похилого віку і, можливо, ми дедалі частіше чутимемо про те, як її успішно використовують для підтримки здоров'я мільйонів людей, які цього потребують.

Раніше Фокус писав про те, чому навіть через десятки років ми можемо згадати текст деяких пісень. Дослідники розповіли, як музика і ритм допомагають нам запам'ятовувати слова пісень, які ми не чули вже багато років.

Також Фокус писав про інтригуючу загадку сумної музики і нашу тягу до неї. На думку деяких учених, ці мелодії не тягнуть нас донизу, найімовірніше, вони наближають нас до колективного людського досвіду.

Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо ви відчуваєте проблеми, зверніться до фахівця.