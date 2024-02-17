Кожен із нас хоч раз "подорожував у часі": психолог розповів про види дежавю

Наш мозок є найскладнішим із відомих органів у Всесвіті, володіючи незвичайними здібностями, які можуть буквально переміщати нас у часі. Про такі його особливості розповів відомий психолог.

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У багатьох із нас коли-небудь виникало дивне відчуття, що ми вже десь бували, хоча це був наш перший візит у це місце, або коли ми намагалися пригадати слово, що немов крутилося на кінчику язика, але постійно вислизало від нас. Ці моменти, від яких часто відмахуються, вважаючи їх просто дивними примхами нашого мозку, насправді є частиною захопливого феномена, у який поглиблено занурюються психологи, пише Forbes.

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Більшість із нас чули про дежавю — дивне відчуття, що кричить "я тут уже був", коли ми явно ніколи не були в цих місцях. Але це відчуття — лише верхівка айсберга, каже Марк Треверс, американський психолог. Насправді існує кілька видів цих дивних відчуттів, кожне з яких має свою унікальну особливість.

Жамаісвю — пряма протилежність дежавю. Уявіть, що ви йдете своєю вулицею, якою ходили сотні разів, але раптом усе навколо здається незнайомим. Ви знаєте, що вже бували тут раніше, але чому все здається таким чужим? Цей феномен називається жамаісвю, що означає "незнайоме". Начебто наша система розпізнавання мозку бере короткочасну відпустку, внаслідок чого звичне видається чужим і незнайомим.

Уявіть, що ви йдете своєю вулицею, якою ходили сотні разів, але раптом усе навколо здається незнайомим. Ви знаєте, що вже бували тут раніше, але чому все здається таким чужим? Цей феномен називається жамаісвю, що означає "незнайоме". Начебто наша система розпізнавання мозку бере короткочасну відпустку, внаслідок чого звичне видається чужим і незнайомим. Пресквю — відчуття вічного вислизання. Ви коли-небудь брали участь у розмові, коли слово або ім'я просто неможливо згадати, хоча здається, що воно було зовсім поруч, готове зірватися з кінчика язика? Це і є пресквю або феномен "кінчика язика". Це той самий момент обурення, коли ми майже знаємо відповідь, але вона ніяк не стає ближчою до нас, хоч би як ми намагалися згадати її.

Ви коли-небудь брали участь у розмові, коли слово або ім'я просто неможливо згадати, хоча здається, що воно було зовсім поруч, готове зірватися з кінчика язика? Це і є пресквю або феномен "кінчика язика". Це той самий момент обурення, коли ми майже знаємо відповідь, але вона ніяк не стає ближчою до нас, хоч би як ми намагалися згадати її. Дежарів — між сном і реальністю. Існує й таке відчуття, як дежарів, або "повторення сну", коли ви стикаєтеся з чимось у реальному житті й можете заприсягтися, що вам уже це снилося. Це дезорієнтуюча суміш сну і реальності, що змушує нас на мить замислитися, в якому світі ми перебуваємо насправді.

Існує й таке відчуття, як дежарів, або "повторення сну", коли ви стикаєтеся з чимось у реальному житті й можете заприсягтися, що вам уже це снилося. Це дезорієнтуюча суміш сну і реальності, що змушує нас на мить замислитися, в якому світі ми перебуваємо насправді. Дежавеку — щось більше, ніж просте відчуття. Уявіть собі, що ви не просто десь були раніше, а повністю пережили саме цей момент — кожен вид, звук і емоцію, ніби те, що відбувається, — це фільм відмотаний назад. Дежавеку, або "вже прожите", це своєрідна посилена версія дежавю. Це не просто швидкоплинне відчуття, це інтенсивне повторення моменту, який насправді ніколи не відбувався.

Правду кажучи, психологи і неврологи все ще збирають воєдино всі факти, щоб зрозуміти, чому це явище відбувається з нами, каже Треверс. Від збоїв у системі розпізнавання нашого мозку до відгомонів снів, що проникають у наше неспальне життя — під капотом нашого центру ухвалення рішень відбувається багато всього, що ми тільки-тільки починаємо розуміти.

Цей досвід — це щось більше, ніж просто буденні заморочки нашого розуму. Вони нагадують нам про те, що наше сприйняття реальності є хитросплетеним та іноді трохи пошарпаним зовнішніми і внутрішніми факторами, що виливається в подібні стани. Розуміння цих явищ не тільки задовольняє нашу цікавість, а й пояснює те, як працює дует пам'яті та розпізнавання в нашому мозку.

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