Ампутація не знадобиться: схвалено перший у світі препарат, що рятує кінцівки від обмороження

Людство поповнило свій список перемог тріумфом над обмороженням, що залишає сотні тисяч людей без пальців рук і ніг щороку. Новий препарат уже пройшов випробування на людях і показав ефективність.

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Обмороження є щорічною напастю для мільйонів людей, що підстерігає нас у холодні сезони. Воно непомітно підбирається та пошкоджує наше тіло, часом позбавляючи нас частин кінцівок. І найстрашніше полягає в тому, що в нас не було від неї лікування. Ампутація часто була єдиним виходом, але нещодавно Управління із санітарного нагляду за якістю харчових продуктів і медикаментів США (FDA) схвалило революційний препарат, здатний врятувати наші пальці рук і ніг від скальпеля хірурга, пише New York Post.

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Обмороження віддалено може нагадувати відчуття звичайного, нехай і сильного, холоду в кінцівках, але це помилкове відчуття. Це стан, коли наша шкіра та тканини під нею починають буквально замерзати, перекриваючи кровотік і призводячи до доволі серйозних внутрішніх ушкоджень, якщо вчасно не отримати необхідну допомогу. Тривалий вплив холоду на наше тіло без належного догляду може призвести до незворотних ушкоджень і навіть повної втрати пальців рук і ніг, що не є рідкістю. Перші ознаки настання обмороження включають оніміння, легку зміну кольору шкіри та поколювання, але вони швидко перетікають у появу пухирів і посиніння або побіління шкіри.

Принцип дії нового препарату аурлуміну досить невигадливий. Насамперед це судинорозширювальний засіб, тобто він допомагає відкрити кровоносні судини та забезпечує безперешкодний потік крові, не даючи їй змоги згортатися в обморожених місцях. Це є важливим і ключовим моментом, оскільки саме без нормального кровотоку уражені тканини можуть бути настільки пошкоджені, що єдиним виходом стане ампутація.

FDA схвалило препарат аурлумін після клінічних випробувань, під час яких 47 дорослих із сильними обмороженнями були розділені на три групи. Одна група отримувала ліки через крапельницю протягом шести годин на день протягом восьми днів. У результаті, ті, хто приймав його, змогли повністю уникнути ампутації, що є перемогою над наслідками обмороження, порівняно з іншими групами, яким не так пощастило.

Але зі схваленням препарату перспектива порятунку пальців рук і ніг навіть після сильного обмороження стала як ніколи високою, давши надію мільйонам, які щорічно потрапляють у підступну пастку холоду.

Втім, аурлумін не позбавлений побічних ефектів, як зазначає FDA, але його потенціал у запобіганні ампутації під час важких обморожень є революційним і наразі переважує їх. У міру розвитку та вдосконалення препарату, ми можемо отримати універсальний і ефективний засіб, здатний урятувати нас від раптової втрати частини кінцівок.

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