Отруює і своїх, і чужих: поширений консервант виявився шкідливим для нас

Намагаючись захистити продукти від шкідливих нам мікробів, ми випадково вбиваємо важливу частину нашого організму, безпосередньо відповідальну за наше здоров'я.

Related video

Уявіть собі, що ви відкушуєте улюблений шматочок сиру або потягуєте холодне пиво, не підозрюючи, що звичайний інгредієнт, який використовується для збереження свіжості цих продуктів, може вести бесіду з крихітними мешканцями вашого кишківника — і не завжди доброзичливу. Цей інгредієнт, відомий як нізин, — немов вибивайло біля дверей вашої їжі, не дозволяє поганим мікробам проникнути всередину. Але останні дослідження показують, що цей викидайло може бути не в змозі відрізнити хороших хлопців від поганих, що може викликати переполох у галасливому місті мікробів, які називають наш кишківник домом.

У Фокус.Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найцікавіші новини зі світу науки!

Дослідники з Чиказького університету й Іллінойського університету в Урбані-Шампейні з'ясовували, як нізин, консервант, який ми вже тривалий час додаємо в різну їжу, взаємодіє з мікробіомом кишечника людини. Вони виявили, що поширений консервант може завдавати серйозної шкоди нашому здоров'ю.

Нізин належить до особливої групи консервантів, відомих як лантибіотики. Він складається з білків, які можуть боротися з небажаними бактеріями, допомагаючи очищати наш організм своєю фоновою роботою. Але, судячи з усього, його метою можуть стати не тільки шкідники всередині нас. Щоб з'ясувати, як нізин впливає на корисні бактерії, що мешкають у нашому кишківнику, команда створила в лабораторії кілька речовин, схожих на нізин, і протестувала їх проти низки організмів, включно з корисними, які допомагають нам перетравлювати їжу, та шкідниками, що можуть спричинити в нас різні хвороби.

Виявилося, що нізин не зовсім не вибірковий у своїх цілях — він може завдавати ударів як по хороших, так і по поганих бактеріях. Це відкриття не означає, що ми миттєво маємо відмовитися від усіх харчових консервантів, але воно дає нам поживу для роздумів про те, що ці інгредієнти можуть змішуватися з нашим мікробіомом таким способом, про який ми раніше й не замислювалися, приводячи до непередбачуваних і плачевних результатів.

Теорія про те, що те, що ми додаємо в їжу, щоб зберегти її свіжість, може також впливати на наше здоров'я, зовсім не нова. Але поки ми зосереджені на захисті продуктів від бактерій, ми, можливо, не помічаємо, як наші методи вбивають складну екосистему в нашому кишечнику.

Ми не наражаємося на безпосередню небезпеку щоразу, коли насолоджуємося консервованою закускою, але, виходячи з результатів дослідження, ми повинні більше думати про важливість балансу мікробів у нашому кишечнику. Це важлива частина фундаменту здоров'я нашого організму, яку легко порушити і яка в будь-який момент може непомітно зруйнуватися. Він природним чином виробляє речовини, схожі на нізин, але питання полягає в тому, чи не руйнує їх надлишок, який ми отримуємо з оброблених продуктів, систему організмів у нашому кишечнику.

Дослідники постійно шукають способи всіляко використати позитивні сторони лантибіотиків і водночас знизити рівень шкідливих побічних ефектів, які вони можуть спричинити, щоб ми змогли отримувати тільки безпечні для нас речовини.

Раніше Фокус писав про "м'ясоїдних" бактерій, які вбили вже трьох людей у США. Одна людина в штаті Нью-Йорк і двоє людей у штаті Коннектикут нещодавно померли від небезпечної бактеріальної інфекції.

Також Фокус писав про те, що в насадках для душу виявили небезпечні бактерії. Дослідники побоюються, що у воді й насадках для душу зберігається безліч бактерій, небезпечних для людей.

Важливо! Ця стаття ґрунтується на останніх наукових і медичних дослідженнях і не суперечить їм. Текст має виключно інформаційний характер і не містить медичних порад. Для встановлення діагнозу обов'язково зверніться до лікаря.