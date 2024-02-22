Попереджає за 7 років до розвитку захворювання: ШІ зміг діагностувати хворобу Альцгеймера

Нова розробка вчених дала їм змогу з легкістю і точністю передбачати розвиток небезпечної хвороби. Такий метод раннього виявлення може стати запорукою появи ліків у майбутньому.

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Дослідники з Каліфорнійського університету в Сан-Франциско перетворили те, що ще недавно вважалося фантастикою, на реальність за допомогою штучного інтелекту (ШІ). Вони розробили незвичайний метод, що дає змогу помітити такі хвороби, як хвороба Альцгеймера, задовго до того, як вони проявлять себе. За допомогою ШІ дослідники розгадали код, що дає змогу передбачати хворобу Альцгеймера за 7 років до появи симптомів, просто переглядаючи історії хвороби. Пристрій повністю засновує свої прогнози на даних, надаючи точну діагностику без вгадування діагнозу. Ця розробка може змінити життя мільйонів людей, пише Neuroscience.

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Під час своїх досліджень вчені з'ясували, що високий рівень холестерину і остеопороз, захворювання, за якого кістки стають слабкими і крихкими — це серйозні провісники хвороби Альцгеймера, особливо у жінок. Таке відкриття стало можливим завдяки потенціалу і можливостям ШІ, здатного проаналізувати величезний пласт даних пацієнтів за досить короткий термін.

Хвороба Альцгеймера — це підступна недуга, від якої страждають мільйони людей, і особливо сильно вона б'є по жінках. Причини її розвитку залишаються загадкою для науки, але вчені сподіваються, що за допомогою нових результатів вони зможуть наблизитися ближче до розгадки цієї таємниці. Знаючи, хто саме схильний до підвищеного ризику за кілька років до розвитку хвороби, лікарі зможуть уважніше стежити за цими людьми і навіть починати лікування на ранніх стадіях.

Проводячи свою наукову роботу, дослідники не просто вивчали медичні записи окремо. Вони також піддали аналізу і генетичну інформацію, використовуючи сучасний інструмент під назвою SPOKE. Це неймовірно розумна система, яка може пов'язувати захворювання з конкретними генами. Саме за допомогою неї вчені й знайшли ген, який пов'язує остеопороз із хворобою Альцгеймера у жінок.

Але амбіції їхньої розробки не обмежуються лише хворобою Альцгеймера. Команда також планує вивчити інші складні захворювання, такі як вовчак і ендометріоз. Ідея полягає в тому, щоб використовувати ШІ не тільки для прогнозування захворювань, а й для з'ясування причин їх виникнення. Це дуже важливо, тому що розуміння витоків цих хвороб може призвести до створення більш ефективних ліків або профілактичних способів їх запобігання.

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Важливо! Ця стаття ґрунтується на останніх наукових і медичних дослідженнях і не суперечить їм. Текст має виключно інформаційний характер і не містить медичних порад. Для встановлення діагнозу обов'язково зверніться до лікаря.