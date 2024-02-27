Стати чудовим співрозмовником за 10 секунд: експерти розкрили секрет комунікації

Зав'язати і підтримувати легку і плідну розмову часом буває не просто, але існує простий і дієвий метод гарантувати її успішний результат.

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Багатьом із нас інколи може бути важко спілкуватися з людьми, адже бувають ситуації, коли діалог зайшов у глухий кут, а нової теми для розмов просто не знаходиться. На щастя, експерти вважають, що таких ситуацій можна з легкістю уникнути. Вони поділилися секретом до того, щоб зробити себе "суперкомунікатором", навіть якщо ви відчуваєте проблеми в спілкуванні, пише Daily Mail.

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Ідея заздалегідь обміркувати три теми, перш ніж почати розмову, — це практична й універсальна порада для поліпшення комунікативних навичок. Чарльз Духігг, який придумав цей метод, підкреслює, що така підготовка — це не тільки підстраховка до плавного плину розмови, а й заглиблення у стосунки з людиною, чи то нові знайомі, чи то давні друзі, що дає змогу нам зрозуміти, наскільки добре ми знаємо співрозмовника. Продумуючи все наперед, ви також враховуєте, що йому може знадобитися від розмови, а це може стати ключем до більш змістовного обміну думками, в якому обидві сторони будуть задоволені діалогом.

Вивчення спілкування між людьми Духіггом тривало три роки і було присвячене тому, як люди часто втрачають можливість побудувати стосунки, тому що їм просто складно вести правильну розмову. Він виявив, що ставити безліч запитань люблять ті, кого він називає "суперкомунікаторами". Ці люди використовують їх, щоб дати іншим відчути, що їх слухають і розуміють, створюючи комфортну обстановку для всіх співрозмовників.

Ба більше, Духігг зазначає, що важливо не просто ставити запитання, а й активно слухати, показуючи, що ви залучені в процес. Він згадує стратегію під назвою "петля розуміння", коли ви перефразовуєте сказане співрозмовником, щоб переконатися, що зрозуміли його правильно. Ця техніка, а також наслідування мови тіла співрозмовника певною мірою, показує, що ви справді присутні в розмові.

Один із цікавих аспектів висновків Духігга полягає в тому, яку роль у спілкуванні відіграє соціальна мімікрія. Непомітно повторюючи чиюсь позу або манеру поведінки, ви сигналізуєте про те, що перебуваєте на одній хвилі, що може сприяти глибшому зв'язку зі співрозмовником і підвищити його прихильність до вас. Дослідження підтверджують це, показуючи, що наслідування може змусити людей почуватися ближчими і більш синхронізованими одне з одним.

Але, мабуть, найважливіший урок із роботи Духігга — це нагадування про необхідність зосередитися на тому, що інша людина хоче отримати від розмови, не фокусуючись тільки на собі. Дуже легко заплутатися у власних цілях або неправильно зрозуміти, що потрібно людині, чи то порада, співчуття, чи то просто бажання бути вислуханим. Якщо ми будемо прислухатися до невербальних сигналів і відповідним чином коригувати свій підхід у спілкуванні з іншими, ми зможемо краще орієнтуватися в розмові, що зрештою призведе до приємнішої та змістовнішої взаємодії.

У світі, де поляризовані думки та нерозуміння надто поширені, висновки Дюхігга дають надію на те, що, з часом, поліпшення навичок комунікації допоможе нам краще розуміти одне одного, сприяючи розвитку почуття спільності та зв'язку навіть за наявності розбіжностей.

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