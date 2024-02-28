Передається повітрям і вкрай заразлива: вчені дізналися як поширюється емпатія

Більшості з нас не чуже почуття співпереживання іншим, але нещодавно вчені з'ясували, що проявляючи його, ми непомітно поширюємо його на людей навколо нас.

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Нещодавно вчені зробили одне незвичне відкриття, що стосується емпатії — почуття, завдяки якому ми можемо розуміти й розділяти емоції іншої людини. Виявляється, вона може поширюватися, подібно до хвороб, тільки через соціальний контакт. Але в їхньому твердженні вірно і зворотне: якщо нас оточує байдужість, це може послабити нашу власну емпатію, пише ScienceAlert.

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Дослідники з усього світу провели кілька експериментів за участю понад 50 осіб, щоб докопатися до цієї ідеї. Вони з'ясували, що коли ми бачимо, як інші виявляють співчуття, це може певним шляхом передатися і нам, зробивши нас більш співчутливими до оточуючих. Під час дослідження було проведено серію тестів, у яких учасники дивилися відеоролики, на яких хтось відчуває біль, а потім спостерігали за реакцією інших людей на ці ж відеоролики. Дослідники помітили, що рівень співпереживання учасників підвищувався або знижувався залежно від реакції, яку вони спостерігали. Вчені навіть використовували сканування мозку, щоб побачити зміни, що відбуваються в ньому, зокрема в передній частині інсули, яка бере участь у процесах нашого співпереживання. Судячи з усього, наш рівень емпатії може змінюватися й адаптуватися до того, що відбувається навколо нас, а не просто копіювати дії інших людей або намагатися відповідати їм.

Учені також припустили, що ми можемо активно формувати свою емпатію в дорослому віці. Це важливо, тому що емпатія відіграє велику роль у нашому житті — вона допомагає нам спілкуватися з іншими людьми, будувати міцні стосунки і робить суспільство більш злагодженим і продуктивним. Отримані результати можуть бути особливо важливими для ситуації на робочих місцях, де атмосфера співпереживання може призвести до створення більш уважного і готового до взаємодопомоги колективу. Для того щоб емпатія дійсно вкоренилася, необхідна культура взаємної поваги, вважають учені.

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