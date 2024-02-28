Передается по воздуху и крайне заразительна: ученые узнали как распространяется эмпатия

Большинству из нас не чуждо чувство сопереживания другим, но недавно ученые выяснили, что проявляя его, мы незаметно распространяем его на людей вокруг нас.

Related video

Недавно ученые сделали одно необычное открытие, касающееся эмпатии — чувства, благодаря которому мы можем понимать и разделять эмоции другого человека. Оказывается, она может распространяться, подобно болезням, только через социальный контакт. Но в их утверждении верно и обратное: если нас окружает равнодушие, это может ослабить нашу собственную эмпатию, пишет ScienceAlert.

У Фокус.Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и увлекательные новости из мира науки!

Исследователи со всего мира провели несколько экспериментов с участием более 50 человек, чтобы докопаться до этой идеи. Они выяснили, что когда мы видим, как другие проявляют сочувствие, это может определенным путем передаться и нам, сделав нас более сочувствующими окружающим. В ходе исследования была проведена серия тестов, в которых участники смотрели видеоролики, на которых кто-то испытывает боль, а затем наблюдали за реакцией других людей на эти же видеоролики. Исследователи заметили, что уровень сопереживания участников повышался или понижался в зависимости от реакции, которую они наблюдали. Ученые даже использовали сканирование мозга, чтобы увидеть изменения, происходящие в нем, в частности в передней части инсулы, которая участвует в процессах нашего сопереживания. Судя по всему наш уровень эмпатии может меняться и адаптироваться к тому, что происходит вокруг нас, а не просто копировать действия других людей или пытаться соответствовать им.

Ученые также предположили, что мы можем активно формировать свою эмпатию во взрослом возрасте. Это важно, потому что эмпатия играет большую роль в нашей жизни — она помогает нам общаться с другими людьми, строить крепкие отношения и делает общество более слаженным и продуктивным. Полученные результаты могут быть особенно важны для ситуации на рабочих местах, где атмосфера сопереживания может привести к созданию более внимательного и готового к взаимопомощи коллектива. Для того чтобы эмпатия действительно укоренилась, необходима культура взаимного уважения, считают ученые.

Ранее Фокус писал о том, в каком возрасте люди чувствуют себя самыми счастливыми. Очень часто представители всех возрастных категорий чувствуют себя не такими счастливыми, как хотелось бы. Может ли наука точно определить этапы в нашей жизни, когда мы достигаем расцвета счастья?

Также Фокус писал о том, сколько денег нам нужно для счастья и существует ли какой-то финансовый предел. Ученые провели мета-анализ, чтобы разобраться, достаточно ли нам быть только богатыми, чтобы быть счастливыми.

Этот материал носит исключительно информационный характер и не содержит советов, которые могут повлиять на ваше здоровье. Если вы испытываете проблемы, обратитесь к специалисту.