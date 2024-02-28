Врятуватися від раптового інсульту: що таке фібриляція передсердь і як із нею боротися

Наше серце є важливим органом, що постійно працює під великим навантаженням. Але різні захворювання можуть непомітно порушити його роботу і призвести до фатальних наслідків.

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Нещодавнє дослідження, проведене лікарями з Ліверпульського університету та Медичного коледжу Сеульського національного університету, детально вивчило фібриляцію передсердь (ФП) — захворювання, яке порушує ритм серця, змушуючи його битися не так, як зазвичай. Це досить поширена проблема від якої страждають мільйони людей, пише ScienceDaily.

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Вчені вивчили безліч даних з Європи та інших країн, зосередившись на тому, що призводить до ФП. Вони з'ясували, що проблема полягає не тільки в тому, що ми їмо або як багато рухаємося, а й у тому, як ми почуваємося і яке місце ми займаємо в суспільстві.

Доктор Едуард Шанцила з Ліверпульського університету пояснив, що, хоча завдяки ефективнішому лікуванню лікарям вдалося значно знизити ризик таких серйозних проблем, як інсульт, у людей з ФП, це захворювання серця все одно значно ускладнює їм життя. Воно може призвести до нових інсультів, серцевої недостатності і навіть порушити роботу мозку. Метою вчених було отримання більш чіткого уявлення про те, що підштовхує наш організм до розвитку ФП, її ускладнень і як уникнути цих ризиків.

Дослідження виявило кілька ключових факторів, пов'язаних із ризиком розвитку ФП. Малорухливий спосіб життя підвищує ймовірність розвитку ФП, але заняття високоінтенсивними інтервальними тренуваннями можуть значно покращити здоров'я та якість життя, якщо у вас є це захворювання. Ожиріння — ще один фактор ризику, проте зниження ваги може допомогти зменшити частоту рецидивів і симптоми порушення серцевого ритму. Дослідження також вказують на чіткий зв'язок між споживанням алкоголю і ризиком розвитку хвороби, причому більша кількість алкоголю веде до рівномірного підвищення ризику. Високий тиск і цукровий діабет значно підвищують імовірність виникнення ФП, проте стабілізація тиску може знизити цей ризик. Перенесений інфаркт або хронічне обструктивне захворювання легень також підвищують ризик її розвитку. Цікаво, що, хоча у чоловіків ФП трапляється частіше, ніж у жінок, довгостроковий ризик розвитку хвороби у представників різних статей однаковий.

Доктор Шанцила і його команда наполягають на зміні підходу до лікування ФП. Вони вважають, що настав час зосередитися на індивідуальному підході, враховуючи всілякі чинники здоров'я та особистості, а не зациклюватися на універсальних методах лікування. Це буде особливо актуальним для людей, які мають безліч проблем зі здоров'ям і приймають велику кількість ліків.

Це дослідження має велике значення для майбутнього медицини. Воно вказує на те, як поєднання способу життя, фізичного здоров'я і навіть соціальних чинників може призвести до порушень і розвитку різних захворювань.

Раніше Фокус писав про п'ять щоденних звичок, які допоможуть зміцнити здоров'я мозку. У гонитві за здоровим мозком наука і повсякденні звички перетинаються напрочуд простими способами, виливаючись у легкі та ефективні кроки зі зміцнення самопочуття нашого центру прийняття рішень.

Також Фокус писав про те, що навіть найменші фізичні вправи можуть знизити ризик інсульту. Також щоденні прогулянки потенційно можуть сприяти зниженню ймовірності розвитку порушень серцевого ритму, відомих як фібриляція передсердь.

Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо ви відчуваєте проблеми, зверніться до фахівця.