Горбки на шкірі можуть таїти небезпеку: що таке кератоз піларіс і як із ним боротися

Наша шкіра схильна до безлічі хвороб, які легко маскуються під звичайні її зміни. Однією з таких підступних недуг є кератоз піларіс, який не так просто розпізнати.

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Час від часу в нас на руках або ногах з'являються невеликі шорсткі горбики, що нагадують мурашки або шкіру общипаного курчати. Але, можливо, це зовсім не невинна зміна шкіри, а кератоз піларіс, поширене захворювання. Ці горбки можуть з'являтися на верхній частині рук, стегнах і сідницях, часто на дотик вони нагадують наждачний папір. Зазвичай вони такого ж кольору, як і шкіра, але залежно від її відтінку вони можуть здаватися червоними, рожевими, коричневими або чорними. Важливо розрізняти хворобу і звичайні горбки, а також знати, як з нею боротися, пише The New York Times.

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Незважаючи на те, як вони виглядають, ці горбки насправді нешкідливі й можуть зникнути самі собою. Але для деяких людей вони можуть стати неприємністю на все життя, каже дерматолог Емі Фріман. Вони утворюються, коли кератин — білок, що входить до складу нашого волосся, шкіри та нігтів, об'єднується з відмерлими клітинами шкіри та закупорює волосяні фолікули.

Кератоз піларіс зустрічається у багатьох людей — приблизно у 40% дорослих і до 80% підлітків. Можливо, це захворювання також пов'язане з генетикою: у деяких людей суха шкіра, а отже, вони більш схильні до появи цих горбків. У людей з екземою, діабетом, сімейною історією кератозу піларіс або такими захворюваннями, як астма й алергія, вони можуть з'являтися частіше. Крім того, вони можуть частіше з'являтися в суху погоду або взимку.

Щоб упоратися з кератозом піларіс у домашніх умовах, необхідно зволожувати шкіру. Фріман радить шукати засоби з такими інгредієнтами, як саліцилова кислота, молочна кислота, сечовина, гліколева кислота або ретинол. Вони допомагають видалити омертвілі клітини шкіри і розм'якшити кератин, який забиває пори. Нанесення цих засобів на хворі ділянки шкіри після душу допоможе затримати вологу в ній вологу. Також варто уникати засобів, що подразнюють шкіру, таких як жорсткі скраби або колупання в її нерівностях.

Остаточно позбутися кератозу піларіс неможливо, і хоча з віком він може стати менш інтенсивним, у деяких людей він залишиться назавжди. Якщо горбки вас турбують або не минають під час домашнього догляду, дерматолог може порекомендувати сильніші методи лікування, наприклад, рецептурні креми або лазерну терапію. Іноді те, що ви вважаєте кератозом піларіс, може бути іншим захворюванням шкіри, тож Фріман радить все одно перевіритися, якщо ви стурбовані її станом.

Раніше Фокус показував приклад, на якому видно, що відбувається зі шкірою, якщо її не захищати від сонячних променів. Неправильний захист від сонця або його відсутність може призвести до підвищеного ризику раку шкіри, її знебарвлення, включно з пігментними плямами, гіперпігментації, ластовиння і зморшок.

А також Фокус розповідав про те, на що слід звернути увагу під час самодіагностики захворювань шкіри. Рак шкіри — це прихована смертельно небезпечна недуга, яка вміє з'являтися на будь-якій ділянці людського тіла, від непримітних підошов ніг до потаємних заглиблень під нігтями.

Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо ви відчуваєте проблеми, зверніться до фахівця.