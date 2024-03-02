Заглушити болісний шум: вчені спробують знайти рішення чутливості до звуків

Розлади аутистичного спектру зачіпають десятки мільйонів людей по всьому світу, зокрема впливаючи на їхній слух, перетворюючи буденні звуки на тортури. Вчені поставили собі за мету змінити ситуацію.

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У межах запланованої наукової роботи вчені планують зануритися в надскладний світ розладів аутистичного спектра (РАС), щоб розгадати таємницю, що стосується мільйонів: чому деякі люди з РАС мають надмірну чутливість до звуків. Цей стан, відомий як слухова надчутливість, може призвести до того, що повсякденне оточення, наприклад, торгові центри або громадський транспорт, може виявитися нестерпною мукою, пише Neuroscience.

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Дослідження вчених спрямоване на те, щоб зрозуміти, як різні генетичні мутації, пов'язані з розладом аутистичного спектру, можуть призводити до проблем зі сприйняттям звуків. Інноваційна наукова робота команди під керівництвом Бенджаміна Ауербаха з Університету Іллінойсу Урбана-Шампейн, полягатиме у використанні передових методів у процесі вивчення щурів, таких як оптогенетика, що дає змогу керувати нейронами за допомогою світла, та електрофізіологія — метод реєстрації електричної активності нейронів. Увага вчених зосередитися на особливому типі нейронів, відомих як парвальбумін-позитивні (PV+) інтернейрони. Ці нейрони мають вирішальне значення для балансування обробки сенсорної інформації в мозку, і дослідники припустили, що дисфункція саме цих нейронів може бути спільною ниткою, яка пов'язує різні генетичні форми РАС.

Це дослідження є значним кроком науки до розуміння і вирішення багатогранних проблем аутизму Фото: Shutterstock

Метою дослідження є можливість з'ясувати, чи може активація PV+ нейронів знизити чутливість до звуків, що своєю чергою відкриє шлях до нових методів лікування цього стану. Одним із таких способів лікування є міноциклін — препарат, який може допомогти регулювати активність цих нейронів і, як наслідок, керувати сенсорною надчутливістю людини.

Цей проєкт дослідників вирізняється не тільки своїм потенціалом поліпшити життя людей із розладами аутистичного спектра, а й ширшими амбіціями. Виявивши, як різні генетичні мутації можуть призводити до схожих симптомів через загальні нейронні механізми, вчені сподіваються прокласти шлях до більш цілеспрямованих та ефективних методів втручання під час лікування подібних захворювань. Крім того, розроблені в цьому дослідженні методи вимірювання та маніпулювання нейронною активністю у відповідь на звук можуть також розширити можливості медицини з діагностики та лікування сенсорної надчутливості загалом. Орієнтуючись на позитивні результати та їхнє практичне застосування, дане дослідження є значним кроком науки до розуміння та вирішення багатогранних проблем аутизму та пов'язаних із ним захворювань.

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