Відновитися за кілька годин: знайдено метод скорочення часу сну без шкоди для мозку

Наш мозок невпинно трудиться, навіть коли ми відпочиваємо, очищаючи себе від шкідливих хімічних речовин, на що йому потрібно багато часу. Але нещодавно вчені виявили спосіб скоротити години його очищення.

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В основі міцного і здорового сну насправді лежить енергійна робота мозку, який старанно працює не тільки над сновидіннями, а й над підтриманням процесів власного очищення. Дослідники з Медичної школи Вашингтонського університету в Сент-Луїсі розкрили цікавий аспект того, як він автономно підтримує своє функціонування. Вони виявили, що під час сну клітини мозку працюють узгоджено, створюючи ритмічні хвилі, які слугують важливій меті: вимиванню шкідливих відходів з його областей, пише SciTechDaily.

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Ці шкідливі хімічні відходи, якщо їх не контролювати, можуть призвести до серйозних неврологічних захворювань, як-от хвороба Альцгеймера і Паркінсона. Дослідження вчених описує складний метод самообслуговування мозку, припускаючи, що повільні, синхронізовані хвилі електричної активності нейронів допомагають просувати ним рідину, забираючи побічні продукти метаболізму та інші відходи подалі від важливих ділянок.

Цей процес очищення мозку неймовірно складний через його щільну структуру. Він оточений спинномозковою рідиною, яка просочується всередину і рухається по його клітинному матриксу, збираючи всі відходи на своєму шляху. Потім рідина, що містить відходи, виходить із мозку, проходячи через захисний бар'єр, перш ніж потрапити в лімфатичну систему організму. Експерименти дослідників на мишах показали, що для руху рідини необхідні певні умови активності нейронів. Заглушивши певні ділянки мозку, вони спостерігали припинення руху рідини та видалення відходів, що свідчить про важливість цих ритмічних хвиль для підтримання його чистоти.

Автори дослідження припускають, що підвищення ефективності видалення відходів із мозку теоретично може зменшити потребу в тривалому сні, водночас не жертвуючи нашим здоров'ям. Це дає надію тим, хто бореться з порушеннями сну або не може дозволити собі тривалий відпочинок вночі з певних причин. Ідея довгострокового застосування відкриття полягає в тому, що, розуміючи та маніпулюючи ритмічними патернами активності мозку під час сну, вони зможуть знайти нові способи запобігти або відтермінувати початок небезпечних нейродегенеративних захворювань.

Майбутні напрямки цього дослідження настільки ж багатообіцяючі, як і необхідні. Команда хоче з'ясувати, чому мозок змінює ритм і амплітуду своїх хвиль на різних стадіях сну і як ці зміни впливають на процес його очищення. Можливо, він вибудовує різні стратегії очищення під різні відходи, припускають автори.

Раніше Фокус писав про те, що регулярний короткий сон може уповільнити старіння мозку. Нове дослідження показало, що регулярні короткі періоди сну, або дрімоти, можуть допомогти зберегти молодість нашого мозку, що потенційно може знизити ризик розвитку деменції та інших когнітивних захворювань.

Також Фокус писав про секрет павуків, який може допомогти в лікуванні хвороби Альцгеймера. Дослідники вважають, що розгадавши таємницю павукового шовку, їм вдасться вилікувати одну з найзагадковіших хвороб в історії.

Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо ви відчуваєте проблеми, зверніться до фахівця.