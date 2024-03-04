Рятують від старечих проблем: пребіотики виявилися ефективним засобом захисту мозку

Вчені виявили очевидний зв'язок між вживанням пробіотиків і підвищеними когнітивними здібностями в старшому віці. У майбутньому, це може стати недорогим і ефективним способом порятунку від небезпечних хвороб.

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Під час нещодавнього дослідження, проведеного під керівництвом Королівського коледжу Лондона, вчені виявили, що щоденне вживання білка і пребіотиків, зокрема інуліну і фруктоолiгосахаридів (ФОС), може сприяти покращенню пам'яті в людей, старших за 60 років. Це відкриття особливо важливе, оскільки тести на пам'ять, використані в дослідженні, також застосовуються для виявлення ранніх ознак хвороби Альцгеймера, пише ScienceAlert.

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Інулін і ФОС, одержувані з рослинних волокон, не тільки недорогі, а й широко доступні, що дасть системам охорони здоров'я в усьому світі надати людям простий, дешевий і ефективний спосіб захисту від небезпечних захворювань.

У дослідженні вчених узяли участь пари близнюків, один з яких отримував пребіотичну добавку, а інший — плацебо, що дало змогу провести точну відмінність між генетичним і екологічним впливом на здоров'я. Близнюки, які вживали пребіотичну суміш, через три місяці перевершували своїх братів і сестер у когнітивних тестах, що вказувало на благотворний вплив пребіотиків на роботу мозку. Крім того, під час дослідження було відзначено незначні, але багатообіцяючі зміни в мікробіомі кишківника тих, хто приймав добавки, зокрема збільшення кількості корисних біфідобактерій, які, згідно з попередніми дослідженнями, можуть сприяти зниженню когнітивних здібностей за рахунок посилення зв'язку між кишківником і мозком.

Результати дослідження відкривають для науки серйозні перспективи для боротьби з когнітивним старінням, однак вони також підкреслюють складний і все ще дещо загадковий взаємозв'язок між кишківником і мозком, кажуть автори. Незважаючи на спостережувані когнітивні переваги, добавки не показали значних фізичних переваг, таких як підтримання м'язів, що дає змогу припустити, що позитивні ефекти мають більш тонкий і специфічний характер, конкретно для здоров'я мозку.

Ця наукова робота відкриває нові горизонти для потенційно простих та економічно ефективних стратегій підтримки когнітивного здоров'я старіючого населення. Тим часом, дослідники вже прагнуть вивчити ці ефекти протягом триваліших періодів часу та у більших когортах.

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