Врятує, але не всіх: кому допоможуть нові ліки від інфекцій, що передаються статевим шляхом

Нещодавні клінічні випробування підтвердили ефективність препарату від небезпечних інфекцій, проте наразі він не підійде кожному і націлений на певні групи людей.

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У боротьбі з інфекціями, що передаються статевим шляхом (ІПСШ), нещодавно з'явився новий засіб, який привернув увагу як експертів у галузі охорони здоров'я, так і представників громадськості. Дослідники виявили, що одна доза доксицикліну, звичайного антибіотика, може значно знизити рівень хламідіозу і раннього сифілісу. Цей підхід, відомий як доксі-PEP, передбачає прийом двох 100-міліграмових таблеток протягом трьох днів після незахищеного сексу, пише The New York Times.

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Тлом для цього відкриття стало тривожне зростання кількості випадків ІПСШ: зараження сифілісом досягло піку, що не спостерігалося з 1950-х років, тоді як поширення хламідозу вже довгий час викликало тривогу. Успіх доксі-PEP, підтверджений 50-відсотковим зниженням кількості нових випадків хламідіозу і раннього сифілісу, демонструє багатообіцяючу потенційну стратегію боротьби з цими інфекціями. На тлі сплеску різних ІПСШ існує гостра потреба в інноваційних рішеннях у сфері громадської охорони здоров'я, тим паче що ці захворювання становлять серйозний ризик для здоров'я, якщо їх не лікувати.

У той час як дані наразі підтримують використання доксицикліну для геїв, бісексуалів і трансгендерних жінок, все частіше звучить заклик до вивчення його ефективності для цисгендерних жінок, які також несуть значний тягар випадків ІПСШ. Таке розширення досліджень може прокласти шлях до розробки більш комплексних стратегій профілактики, вважають автори клінічних випробувань.

У міру того як чиновники і дослідники продовжують стежити за ефективністю цього методу, включно з будь-якими потенційними проблемами, як-от стійкість до антибіотиків, цей підхід може стати порятунком для мільйонів у майбутньому. Можливість інтеграції доксі-PEP у широку практику лікування сексуального здоров'я, навіть у непередбачуваних ситуаціях, передбачає майбутнє, в якому профілактика стане доступною і нормалізованою, що стане значним кроком уперед у тривалій боротьбі з ІПСШ.

Раніше Фокус писав про таємну кімнату у нас в мозку, в якій може ховатися ВІЛ. Дослідження показало місце, де в мозку пацієнтів з ВІЛ може зачаїтися вірус.

Також Фокус писав про те, що вчені націлили нову молекулу на знищення найбільш живучого типу ВІЛ. Вірус довгий час грав у смертельно небезпечну гру в хованки, але токійські дослідники, можливо, знайшли спосіб покінчити з нею і, в майбутньому, із захворюванням, назавжди.

Важливо! Ця стаття ґрунтується на останніх наукових і медичних дослідженнях і не суперечить їм. Текст має виключно інформаційний характер і не містить медичних порад. Для встановлення діагнозу обов'язково зверніться до лікаря.