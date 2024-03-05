Тіло стане інструментом: вчені знайшли ключ до відкриття творчого потенціалу людей (відео)

Творчість завжди вважається процесом, що поєднує досвід і уяву. Але вчені виявили важливий механізм, що зупиняє багатьох людей від розкриття свого потенціалу.

Related video

Коли музиканти грають музику, входячи в раж, де все немов іде саме собою, в їхньому мозку відбувається щось незвичайне. Дослідники вивчили цей феномен, який став відомим під назвою "бути в зоні", і те, що вони виявили, водночас інтригує та просвіщає. Виявляється, секрет подібного творчого потоку полягає не тільки в тому, щоб мати за плечима тонну досвіду, а й у тому, щоб навчитися дозволяти цьому досвіду брати кермо на себе, не замислюючись над своїми діями, пише Neuroscience News.

У Фокус.Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найцікавіші новини зі світу науки!

Автори дослідження використовували джазову імпровізацію для вивчення роботи мозку в пікові творчі моменти. Вони виявили, що досягнення цього стану потоку активізує певні ділянки мозку, пов'язані зі слухом і дотиком, і водночас відключає ті ділянки, які зазвичай контролюють наші думки та дії. По суті, певні ділянки мозку беруть управління на себе, а звичайні контролери наших дій відходять на другий план, дозволяючи творчості розквітати без обмежень.

Це відео розповідає про ключові процеси, які дають нам змогу досягати потоку творчості

Для тих, хто прагне творчості, автори дають пораду: відточуйте свої навички в обраній царині, поки вони не стануть другою натурою, а потім навчіться послаблювати ментальний контроль, даючи змогу мозку просто робити свою справу. Це дослідження може зробити революцію в підході до викладання та навчання творчих навичок, пропонуючи план розкриття нашого повного творчого потенціалу, вважають учені.

Тож якщо ви музикант, письменник, програміст або будь-яка інша людина, яка прагне творчості, це дослідження може відкрити нову главу у вашій професії. Просто потрібно докласти зусиль для розвитку своїх навичок, а потім, як це не парадоксально, відпустити необхідність контролювати кожен аспект творчого процесу. Це дослідження не просто проливає світло на те, як ми досягаємо цього невловимого стану потоку творчості; воно пропонує нам своєрідну "дорожню карту" для того, щоб досягати його частіше, роблячи творчість не стільки невловимою музою, скільки надійним другом.

Раніше Фокус писав про музиканта, який грав Deftones на гітарі під час видалення пухлини з його мозку. Неймовірна за своєю складністю і незвичним підходом операція пройшла нещодавно в Маямі. Молодий чоловік був у свідомості і грав на гітарі, поки хірурги видаляли пухлину з його мозку.

Також Фокус писав про інтригуючу загадку сумної музики і нашу тягу до неї. На думку деяких учених, ці мелодії не тягнуть нас донизу, скоріше, вони наближають нас до колективного людського досвіду.