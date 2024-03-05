Тело станет инструментом: ученые нашли ключ к открытию творческого потенциала людей (видео)

Творчество всегда считается процессом сочетающим опыт и воображение. Но ученые обнаружили важный механизм, останавливающий многих людей от раскрытия своего потенциала.

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Когда музыканты играют музыку, входя в раж, где все словно идет само собой, в их мозге происходит нечто необычное. Исследователи изучили этот феномен, получивший известность под названием "быть в зоне", и то, что они обнаружили, одновременно интригует и просвещает. Оказывается, секрет подобного творческого потока заключается не только в том, чтобы иметь за плечами тонну опыта, но и в том, чтобы научиться позволять этому опыту брать руль на себя, не задумываясь над своими действиями, пишет Neuroscience News.

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Авторы исследования использовали джазовую импровизацию для изучения работы мозга в пиковые творческие моменты. Они обнаружили, что достижение этого состояния потока активизирует определенные участки мозга, связанные со слухом и осязанием, и одновременно отключает те участки, которые обычно контролируют наши мысли и действия. По сути, определенные участки мозга берут управление на себя, а обычные контролеры наших действий отходят на второй план, позволяя творчеству расцветать без ограничений.

Данное видео рассказывает о ключевых процессах позволяющих нам достигать потока творчества

Для тех, кто стремится к творчеству, авторы дают совет: оттачивайте свои навыки в выбранной области, пока они не станут второй натурой, а затем научитесь ослаблять ментальный контроль, позволяя мозгу просто делать свое дело. Это исследование может произвести революцию в подходе к преподаванию и обучению творческим навыкам, предлагая план раскрытия нашего полного творческого потенциала, считают ученые.

Так что если вы музыкант, писатель, программист или любой другой человек, который стремится к творчеству, это исследование может открыть новую главу в вашей профессии. Просто нужно приложить усилия для развития своих навыков, а затем, как это ни парадоксально, отпустить необходимость контролировать каждый аспект творческого процесса. Это исследование не просто проливает свет на то, как мы достигаем этого неуловимого состояния потока творчества; оно предлагает нам своеобразную "дорожную карту" для того, чтобы достигать его чаще, делая творчество не столько неуловимой музой, сколько надежным другом.

Ранее Фокус писал о музыканте, который играл Deftones на гитаре во время удаления опухоли из его мозга. Невероятная по своей сложности и необычному подходу операция прошла недавно в Майами. Молодой человек был в сознании и играл на гитаре, пока хирурги удаляли опухоль из его мозга.

Также Фокус писал об интригующей загадке грустной музыки и нашей тяге к ней. По мнению некоторых ученых, эти мелодии не тянут нас вниз, скорее, они приближают нас к коллективному человеческому опыту.