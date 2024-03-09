Інопланетний далекобійник: вчені знайшли загадковий метеор у Папуа — Новій Гвінеї

Незвичайна знахідка вчених може бути гостем з-за меж нашої Сонячної системи, але деякі вчені висувають незвичну і більш правдоподібну теорію її походження.

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Минулого літа астроном з Гарварду Аві Лоеб очолив експедицію в глибини Тихого океану в районі Папуа — Нової Гвінеї. Він шукав частини метеора, який осяяв небо в січні 2014 року. На відміну від більшості метеорів, цей рухався з такою неймовірною швидкістю, що Лоеб вирішив, що це не просто космічний камінь, а потенційно частина технології з-за меж нашої Сонячної системи. Однак ця знахідка піддалася серйозній перевірці на міцність науковим світом, пише The Washington Post.

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Команді Аві Лоеба вдалося зібрати сотні крихітних розплавлених шматочків, званих сферулами. Деякі з цих об'єктів мали дуже незвичайний хімічний склад, що, на думку Лоеба, могло означати їхнє інопланетне походження, про що вчені написали у своєму дослідженні. Однак недавнє дослідження поставило хрест на цій ідеї. Сейсмолог Бенджамін Фернандо і його команда припустили, що звуки, які використовувала команда Лоеба для визначення місця падіння метеора, могли бути не самим метеором, а просто вантажівкою, яка проїжджала поруч із їхнім обладнанням. Зовнішні чинники, що оточують нас, нерідко вторгаються в процеси, які вимагають стерильності обстановки і порушують отримані нами дані, тому в наукового світу є всі підстави вважати, що інопланетний гість міг виявитися звичайним далекобійником, який їхав у своїх справах.

Незважаючи на скептицизм з боку наукової спільноти, Лоеб не падає духом. Він відстоює свої висновки, вказуючи, що його команда використовувала не тільки звукові дані, а й інформацію із супутника, отриману від американських військових, яка свідчить про те, що метеор прилетів з-за меж нашої Сонячної системи. Критики, серед яких Фернандо, у відповідь стверджують, що дані можуть бути неправильно інтерпретовані і що знайдені Лоебом фрагменти, найімовірніше, є звичайними метеоритами з нашої Сонячної системи.

Суперечки тривають, і Лоеб планує ще одну експедицію, щоб знайти більше доказів на користь своєї теорії. Незалежно від результатів, ці пошуки лише показують наскільки хвилюючим і важким є дослідження невідомого для всіх учасників процесу. Подібні роботи не менш важливі для людства, оскільки вони рухають нас уперед, розширюючи межі наших знань про космос і потенційне існування позаземних технологій.

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Також Фокус писав про експерименти вчених з вогнем у космосі і про те, навіщо для цього їм потрібен Місяць. Вчений з NASA наполягає на проведенні експериментів з вогнем на поверхні супутника Землі і для цього є важлива причина.