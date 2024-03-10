Розум залишиться ясним навіть у старості: учені розповіли, як зберегти здоров'я мозку

Наш мозок — це неймовірно складний і водночас крихкий орган, схильний до безлічі захворювань, що приходять разом зі старістю. Вчені надали кілька простих і ефективних рекомендацій щодо його захисту.

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Останніми роками вчені все більше занурюються у вивчення того, як старіє наш мозок і чому деякі люди зберігають гостроту розуму довше, ніж інші. Не секрет, що з віком багато хто з нас помічає, що вже не так швидко згадує імена або пам'ятає, навіщо зайшли в кімнату. Це уповільнення роботи мозку, або когнітивний спад, є природною частиною старіння, але сильно варіюється від людини до людини. Дослідники спробували зрозуміти, чи можемо ми зробити що-небудь, щоб уповільнити цей процес і зберегти гостроту розуму надовго, пише BBC Science Focus.

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Виявляється, в утриманні когнітивних здібностей у тонусі величезну роль відіграє наш спосіб життя. Такі речі як соціальна активність, захоплення хобі та підтримання тіла в русі можуть сприяти формуванню так званого когнітивного резерву — ресурсу психічної стійкості. Це не означає, що потрібно лише штудіювати підручники або працювати на важкій для розуму роботі. Інструментом у досягненні цього резерву може стати все: веселощі, спілкування з іншими людьми та навіть здорове сексуальне життя. Дослідження показують, що регулярне статеве життя може позитивно впливати на роботу мозку в людей віком від 50 років, можливо, завдяки соціальному зв'язку та викиду гормонів гарного настрою, таких як дофамін і окситоцин.

Із іншого боку, є речі, яких слід уникати, якщо ми хочемо, щоб наш мозок залишався моторним. Не дивно, що куріння й дієта з високим вмістом жирів є ворогами здорового мозку. Вони не тільки шкодять вашому фізичному здоров'ю, а й пов'язані зі швидшим зниженням когнітивних здібностей. Сон — ще один важливий фактор. Занадто мала або навіть занадто велика кількість сну може негативно позначитися на вашій пам'яті й загальній роботі мозку. І ось ще що: навіть здоров'я зубів відіграє свою роль. Погана гігієна порожнини рота може призвести до захворювання ясен, яке зі свого боку пов'язане з такими когнітивними проблемами як недоумство.

Тож хоча вічної молодості для нашого мозку не існує у вигляді пігулок, ми можемо багато чого зробити, щоб уповільнити зниження наших когнітивних здібностей. Чи-то нове хобі, чи-то достатній сон, чи-то навіть регулярне чищення зубів зубною ниткою — ці маленькі зміни в способі життя можуть зіграти велику роль у збереженні здоров'я мозку. А якщо ви занепокоєні своїм когнітивним здоров'ям або здоров'ям близької людини, то обов'язково зверніться до медичного фахівця. Вони можуть дати рекомендації та допомогти вирішити багато серйозних проблем, які можуть сприяти зниженню розумових здібностей.

Раніше Фокус писав про загадкову роль черепа в здоров'ї нашого мозку. Дослідники зазначають, що раніше ми не знали про цю складну й дивовижну здатність клітин кісткового мозку в черепі.

Також Фокус писав про сім простих звичок, що поліпшують роботу мозку. Від щоденної навігації вулицями до спілкування з підлітками — мільйони щоденних активностей непомітно покращують його продуктивність.

Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо ви відчуваєте проблеми, зверніться до фахівця.