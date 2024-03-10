Разум останется ясным даже в старости: ученые рассказали, как сохранить здоровье мозга

Наш мозг — это невероятно сложный и вместе с тем хрупкий орган, подверженный множеству заболеваний, приходящих вместе со старостью. Ученые предоставили несколько простых и эффективных рекомендаций по его защите.

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В последние годы ученые все больше погружаются в изучение того, как стареет наш мозг и почему некоторые люди сохраняют остроту ума дольше, чем другие. Не секрет, что с возрастом многие из нас замечают, что уже не так быстро вспоминают имена или помнят, зачем зашли в комнату. Это замедление работы мозга, или когнитивный спад, является естественной частью старения, но сильно варьируется от человека к человеку. Исследователи попытались понять, можем ли мы сделать что-нибудь, чтобы замедлить этот процесс и сохранить остроту ума надолго, пишет BBC Science Focus.

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Оказывается, в удержании когнитивных способностей в тонусе огромную роль играет наш образ жизни. Такие вещи, как социальная активность, увлечение хобби и поддержание тела в движении, могут способствовать формированию так называемого когнитивного резерва — ресурса психической устойчивости. Это не значит, что нужно только штудировать учебники или работать на тяжелой для разума работе. Инструментом в достижении этого резерва может стать все: веселье, общение с другими людьми и даже здоровая сексуальная жизнь. Исследования показывают, что регулярная половая жизнь может положительно влиять на работу мозга у людей старше 50 лет, возможно, благодаря социальной связи и выбросу гормонов хорошего настроения, таких как дофамин и окситоцин.

С другой стороны, есть вещи, которых следует избегать, если мы хотим, чтобы наш мозг оставался проворным. Неудивительно, что курение и диета с высоким содержанием жиров являются врагами здорового мозга. Они не только вредят вашему физическому здоровью, но и связаны с более быстрым снижением когнитивных способностей. Сон — еще один важный фактор. Слишком малое или даже слишком большое количество сна может негативно сказаться на вашей памяти и общей работе мозга. И вот еще что: даже здоровье зубов играет свою роль. Плохая гигиена полости рта может привести к заболеванию десен, которое в свою очередь связано с такими когнитивными проблемами, как слабоумие.

Так что, хотя вечной молодости для нашего мозга не существует в виде таблеток, мы можем многое сделать, чтобы замедлить снижение наших когнитивных способностей. Будь то новое хобби, достаточный сон или даже регулярная чистка зубов зубной нитью — эти маленькие изменения в образе жизни могут сыграть большую роль в сохранении здоровья мозга. А если вы обеспокоены своим когнитивным здоровьем или здоровьем близкого человека, то обязательно обратитесь к медицинскому специалисту. Они могут дать рекомендации и помочь решить многие серьезные проблемы, которые могут способствовать снижению умственных способностей.

Ранее Фокус писал о загадочной роли черепа в здоровье нашего мозга. Исследователи отмечают, что ранее мы не знали об этой сложной и удивительной способности клеток костного мозга в черепе.

Также Фокус писал о семи простых привычках, улучшающих работу мозга. От ежедневной навигации по улицам до общения с подростками — миллионы ежедневных активностей незаметно улучшают его продуктивность.

Этот материал носит исключительно информационный характер и не содержит советов, которые могут повлиять на ваше здоровье. Если вы испытываете проблемы, обратитесь к специалисту.