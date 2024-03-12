З кожним роком стає тільки гірше: чому нам усе важче переносити алергію

Алергічні реакції мучать мільйони людей щосезону, але останнім часом вони починаються набагато раніше, а їхні симптоми проявляються набагато гостріше. Лікарі розповіли, чому це відбувається.

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Чхання, свербіж в очах і нежить — вірні ознаки весняної алергії, і здається, що ці непрохані гості з кожним роком з'являються все раніше. Згідно з ученими, це справді так. Збільшення кількості пилку означає, що алергія приходить не тільки раніше, а й з куди більшою силою, пише Healthline.

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Дослідження, проведене 2021 року, виявило сумну реальність того, що відбувається: сьогодні сезон алергії починається на 20 днів раніше, ніж 1990 року, а пилку стало на 21% більше. Це погана новина для мільйонів людей, які щороку страждають від сінної лихоманки, як зазначає Центр із контролю та профілактики захворювань. Хоча для більшості ці симптоми є просто дратівливими, для деяких людей вони можуть перерости в небезпечні наслідки для здоров'я.

І корінь проблеми того, що відбувається, знаходиться у нас перед очима вже кілька років — це зміна клімату. Тепліша весна та підвищений рівень CO2 сприяють збільшенню виробництва пилку рослинами, роблячи сезони тривалішими, а пилок — потужнішим. Алергія виникає, коли наша імунна система, помилково визначивши пилок як загрозу, запускає захисні процеси, які призводять до появи настільки знайомих симптомів. Більше пилку — більше інтенсивних реакцій, від простого подразнення до серйозного ризику для здоров'я, наприклад нападів астми.

Цікаво, що якщо ви помітили, що під час пандемії ваша алергія була дещо слабшою, то це, найімовірніше, завдяки маскам, які ми носили. Вони мимоволі захищали нас і від пилку. Однак у міру того, як маски ставали дедалі менш поширеними, справжній вплив зміни клімату на сезон алергії став дедалі очевиднішим.

Існують практичні кроки щодо мінімізації впливу пилку, каже доктор Фред Пескаторе. Якщо тримати вікна зачиненими, міняти одяг після перебування на вулиці та приймати душ перед сном, можна значно скоротити кількість пилку, з яким ви контактуєте вдома, заявляє він. У дні високої концентрації пилку краще уникати роботи на свіжому повітрі, наприклад стрижки газонів.

Для зняття симптомів можна використовувати щоденне приймання антигістамінних препаратів, але ліки, що містять деконгестанти, можуть призвести до зворотного ефекту. Такі методи боротьби з алергією, як протизапальний пікногенол, описаний у багатьох дослідженнях, або коригування раціону харчування для зменшення запалення також можуть принести вам полегшення. Ще однією простою, але ефективною стратегією є підтримання нормального рівня гідратації, оскільки зневоднення може посилити гістамінову реакцію організму, каже Пескаторе.

Однак якщо вам важко дихати, ви відчуваєте дискомфорт у грудях або не отримуєте полегшення від безрецептурних засобів, саме час звернутися до лікаря. Це може бути ознакою початку серйознішого захворювання, наприклад астми.

Раніше Фокус писав про те, що на Землі з'явилися пилкові бурі. Дослідники відзначають, що дедалі більша кількість людей стикаються з алергією.

Також Фокус писав про те, що алергія на арахіс і горіхи стане виліковною. Вчені створили революційний препарат для повного лікування алергії, і, за їхніми словами, його застосування не обмежується тільки цим.

Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо ви відчуваєте проблеми, зверніться до фахівця.