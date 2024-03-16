Гігантський паразит заразив 2-річну дівчинку: джерелом виявилися тварини, що живуть поруч

Бавлячись недалеко від загону зі свинями, дівчинка, найімовірніше, проковтнула яйця паразита, унаслідок чого він проник у її кишківник і почав непомітно пошкоджувати її організм.

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У результаті лякаючого відкриття маленька дівчинка, яка живе на фермі в штаті Міссісіпі, виявилася прихованим носієм паразитичного круглого черв'яка. Дитина, якій було всього два роки, почала відчувати шлункові спазми і діарею, втративши апетит протягом двох тижнів. Ситуація набула драматичного характеру, коли мати виявила в її підгузку величезного хробака, пише Daily Mail.

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Дослідники Центру з контролю і профілактики захворювань США визначили знайденого паразита як Ascaris lumbricoides, різновид великого круглого черв'яка, після того як мати зняла його рух на відео. Передбачається, що дитина заразилася паразитом від однієї зі свиней на їхній фермі. Аскариди можуть жити в кишечнику людей і тварин, передаючи свої яйця через фекалії. Якщо ці яйця потрапляють в організм, вони вилуплюються, і цикл зараження починається заново.

Сім'я, яка прожила в США 13 років після переїзду з Мексики, зазначила, що дівчинка та її сестра-близнюк іноді гралися з домашніми рослинами та їли бруд — поведінка, непоодинока для маленьких дітей, але, як показала історія, яка несе певні ризики для здоров'я. З огляду на наявність свиней на їхній фермі, які є відомими переносниками паразитичних черв'яків, співробітники охорони здоров'я дійшли висновку, що дитина, найімовірніше, проковтнула яйця черв'яків із ґрунту, забрудненого свинячими фекаліями або через бруд у домашніх рослинах.

Аскаридоз, інфекція, що викликається Ascaris lumbricoides, може протікати оманливо тихо, часто не проявляючи жодних симптомів. Однак коли симптоми з'являються, вони можуть варіюватися від легкого дискомфорту в животі до сильного болю. Незважаючи на відносно нульовий ефект на повсякденне життя, аскаридоз не є рідкістю: за оцінками експертів, в одних лише США в будь-який момент часу налічується чотири мільйони випадків захворювання.

Знайдений у підгузку дівчинки величезний паразит Фото: Chapare-virus

Дівчинці призначили лікування івермектином — препаратом, який використовують для боротьби з різними паразитарними інфекціями, який, на щастя, зміг очистити організм від хробака. Після цього в аналізах її калу не було виявлено жодних інших черв'яків або яєць. Незважаючи на те що до моменту відвідування будинку співробітниками охорони здоров'я свині сім'ї вже були відправлені на забій, батьки дитини засвоїли серйозний урок щодо дотримання гігієни, особливо після контакту з брудними поверхнями і тваринами.

Відсутність глистів або яєць в організмі дівчинки свідчить про те, що в неї була інфекція, спричинена лише одним черв'яком, що, хоча й не так серйозно, як могло б бути, нагадує нам про стійкість цих паразитів: вони можуть жити в організмі людини до двох років, а їхні яйця можуть зберігати життєздатність у ґрунті до десяти років.

Ця подія відбулася на тлі того, як Центр з контролю і профілактики захворювань приділяє підвищену увагу паразитарним інфекціям, після того, як у сільській місцевості Алабами було зафіксовано зростання кількості випадків зараження анкілостомами. Зараження різними організмами є постійною проблемою і ключову роль у боротьбі з нею відіграє необхідність дотримання особистої гігієни та гігієни довкілля для запобігання таким інфекціям, особливо в районах, де люди і тварини живуть безпосередньо поруч один з одним.

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