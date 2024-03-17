Раптовий поцілунок смерті: на людей з епохи неоліту полювали невидимі вбивці

У стародавні часи, коли людина тільки почала освоювати осілий спосіб життя, разом із цими змінами до неї почала непомітно підбиратися смертельна загроза.

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У суворих ландшафтах стародавньої Скандинавії, коли громади перейшли від кочового до сільськогосподарського способу життя, на горизонті раптом з'явився несподіваний ворог. Ним стали не ворогуючі племена або суворий клімат, а мікроскопічні організми, здатні викликати смертельні захворювання. Нове дослідження вчених повідало світу про цю невидиму сутичку не на життя, а на смерть. Дослідники вивчили зуби 38 осіб, які жили в кам'яному столітті, і витягли ДНК, щоб розкрити історію бактеріальних інфекцій, які колись вражали ці ранні суспільства, пише Yahoo!

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Зуби, що напрочуд добре збереглися за тисячоліття, слугують капсулами часу, що дають змогу вченим отримати уявлення про здоров'я і спосіб життя населення минулих епох. Їхнє дослідження охопило широкий часовий і культурний спектр, аналізуючи зразки зубів мисливців-збирачів і ранніх хліборобів з Норвегії та Швеції, датовані періодом від 9 500 до 4 500 років тому. Ретельне дослідження виявило присутність декількох патогенних бактерій, включно з найдавнішим відомим примірником Y. pestis, винуватця чуми, виявленим у жінки з південної Швеції. Поряд із цим стародавнім організмом дослідники виявили й інші небезпечні бактерії, такі як Y. enterocolitica, що спричиняє важку кишкову інфекцію, а також патогени, відомі сьогодні як збудники харчових отруєнь і ботулізму.

Результати дослідження розкрили картину загроз для здоров'я та життя, з якими стикалися ранні сільськогосподарські громади, і виявили певні зміни в структурі захворювань з появою осілого життя. Присутність таких бактерій, як N. meningitidis і N. gonorrhoeae, що поширюються під час тісного контакту з людьми, свідчить про значні культурні та соціальні зміни, що супроводжували цей перехід. Ці захворювання, з якими легко впоратися сьогодні, становили б смертельну загрозу за часів до появи сучасної медицини. Такими були суворі реалії життя в епоху неоліту, через які перемагали наші предки.

Дослідження вчених більш докладно розповіло про давнє походження хвороб, від яких людство страждає і сьогодні, і показало, як сильно зміни в суспільстві вплинули на адаптацію цих бактерій до нових умов. Коли жителі стародавньої Скандинавії стали займатися сільським господарством і жити в тісних кварталах, вони мимоволі готували ґрунт для поширення інфекційних захворювань і спалахів інфекцій. Вивчаючи ДНК, приховану в їхніх зубах, вчені збирають воєдино картину життя наших предків, яка може в майбутньому підказати нам шляхи подолання серйозних криз систем охорони здоров'я.

Раніше Фокус писав про причини отруєння бактеріями нашого організму. Вчені дізналися, що бактерії здатні відчувати голод і злитися через це, починаючи шкодити нашому організму і поділилися цим зі світом.

Також Фокус писав про те, що в насадках для душу виявили небезпечні бактерії. Дослідники побоюються, що у воді та насадках для душу зберігається безліч бактерій, небезпечних для людей.