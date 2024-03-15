Рішення для проблеми мільйонів: лікарі розповіли, як запобігти задиркам і лікувати їх

Крихітні ушкодження шкіри навколо нігтів є буденністю для багатьох людей, але в разі неналежного догляду або ігнорування болісних відчуттів вони можуть перерости в серйозні проблеми.

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Проблема задирок може стати не просто дрібною неприємністю. Цей крихітний шматочок відірваної шкіри поруч із нігтем може завдавати чимало незручностей, адже наші пальці напхані нервовими закінченнями. Навіть регулярний манікюр може лише посилити проблему, якщо кутикула відсувається занадто далеко, послаблюючи свою захисну функцію. На щастя, існують методи, зробивши які, ми можемо забути про причини цих хворобливих відчуттів, пише The New York Times.

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Задирки утворюються, коли шкіра навколо нігтя стає сухою і тендітною, що часто посилюється холодною погодою, опаленням у приміщенні або агресивними хімічними речовинами, що містяться в мийних засобах і засобах для зняття лаку з нігтів. Люди, які часто гризуть або колупають нігті, або ті, хто страждає на такі шкірні захворювання як екзема або псоріаз, можуть також частіше помічати задирки в себе на пальцях.

Якщо ви виявили їх у себе, ви можете вжити певних заходів, щоб прискорити процес загоєння пошкоджених ділянок, каже лікарка Іда Оренго, завідувачка кафедри дерматології в Медичному коледжі Бейлора. Розм'якшення шкіри за допомогою теплої води або суміші теплої води й білого оцту може допомогти, оскільки оцет діє як природний антибактеріальний засіб. Після розм'якшення акуратно підстрижіть задирки стерилізованими ножицями для кутикули або щипчиками для нігтів. Щоб запобігти інфікуванню та полегшити загоєння, нанесіть на це місце зволожувальну мазь. Закривши задирку пов'язкою, ви захистите її від подальших ушкоджень. Украй важливо не відривати й не відкушувати задирки, оскільки це може призвести до серйозніших травм і можливих інфекцій.

Профілактика задирок полягає головним чином у тому, щоб зволожувати руки та шкіру навколо нігтів. Регулярне нанесення крему або лосьйону, особливо після миття рук, може значно поліпшити ситуацію. Нічна процедура з використанням густого зволожувального крему та бавовняних рукавичок може значно поліпшити її стан.

Однак якщо на задирці з'явилися ознаки інфекції: почервоніння, набряк або гній, — саме час звернутися до лікаря. Інфекції потребують професійного лікування, яке може включати антибіотики або антисептичні засоби. Задирки — це звичайне явище, і з ними можна впоратися в домашніх умовах. Однак стежити за станом своїх пальців просто необхідно, щоб не допустити ускладнень, у які можуть перерости ці дрібні пошкодження.

Раніше Фокус писав про те, як виявити рак шкіри вдома. Відома дерматологиня поділилася досвідом і вказала на що потрібно звертати увагу під час профілактичного самоогляду шкіри.

А також Фокус розповідав про те, на що слід звернути увагу під час самодіагностики захворювань шкіри. Рак шкіри — це прихована смертельно небезпечна недуга, яка вміє з'являтися на будь-якій ділянці людського тіла, від непримітних підошов ніг до потаємних заглиблень під нігтями.

Важливо! Ця стаття ґрунтується на останніх наукових і медичних дослідженнях і не суперечить їм. Текст має виключно інформаційний характер і не містить медичних порад. Для встановлення діагнозу обов'язково зверніться до лікаря.