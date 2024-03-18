У небезпеці понад 40% населення планети: названо основну причину смертей у всьому світі

Напасть, що швидко поширюється і вражає мільярди людей, вже потіснила серцево-судинні захворювання, ставши провідною причиною смертей у всьому світі. Вчені розповіли, до чого нам готуватися.

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Нещодавнє дослідження, проведене вченими, з'ясувало, що хвороби, які впливають на нервову систему, як-от інсульт, мігрень і деменція, обігнали серцево-судинні захворювання як основну причину проблем зі здоров'ям у всьому світі. У 2021 році 43% людей в усьому світі, а це понад 3,4 мільярда осіб, уже жили з неврологічними захворюваннями. За словами вчених, таке різке зростання зумовлене переважно старінням населення і швидким збільшенням чисельності людей на планеті, пише ScienceAlert.

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Дослідники, під керівництвом Джеймі Штайнметц вивчили 37 різних неврологічних захворювань, щоб з'ясувати, як вони впливають на проблеми зі здоров'ям, інвалідність та ранню смерть у 204 країнах. Для оцінки впливу цих захворювань вони використовували показник під назвою "роки життя з поправкою на інвалідність" (DALY). Ще 2021 року через неврологічні розлади у світі було втрачено понад 443 мільйони років здорового життя. Однак після коригування з урахуванням віку та чисельності населення дані показали позитивну динаміку: кількість DALY і смертей від цих захворювань скоротилася приблизно на третину.

Найзгубнішим неврологічним захворюванням виявилися інсульти, через які було втрачено 160 мільйонів років здорового життя, йдеться в дослідженні. За ними йдуть такі захворювання, як неонатальна енцефалопатія (форма ушкодження мозку в новонароджених), мігрені та деменція, включно з хворобою Альцгеймера. Ускладнення від Covid-19 також потрапили до списку, посівши 20-те місце. Всесвітня організація охорони здоров'я перевела інсульт із категорії серцево-судинних захворювань у категорію неврологічних станів, що стало значною причиною зміни рейтингу захворюваності, пояснює Штайнметц.

Збільшення кількості неврологічних захворювань, включно з такими станами, що швидко розвиваються, як діабетична нейропатія, спричинена зростанням захворюваності на діабет, свідчить про гостру необхідність періодичної профілактики хвороб і більш ефективних методів терапії. Ці захворювання, багато з яких не мають лікування, непропорційно великою мірою зачіпають найбідніші країни та насамперед піддаються профілактиці завдяки усуненню таких серйозних факторів ризику, як високий тиск, діабет і надмірне вживання алкоголю. З огляду на те, що 2021 року понад 11 мільйонів смертей будуть пов'язані з неврологічними захворюваннями, заклик учених до дії очевидний: вони вважають, що країнам необхідно докласти більше зусиль для пом'якшення наслідків цих захворювань, які, як попереджає співавтор дослідження Валерій Фейгін, надаватимуть ще більше навантаження на системи охорони здоров'я в усьому світі.

Раніше Фокус писав про те, що форма мозку відповідає за наші думки, почуття і поведінку. Недавнє дослідження показало, що фізична форма мозку може мати більше значення, ніж його складна мережа зв'язків і, можливо, ми неправильно розуміємо його будову.

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